«Чебоксарские Ястребы» продолжат серию домашних игр

Баскетбольная команда «Чебоксарские Ястребы» продолжает серию домашних игр Чемпионата России среди мужских команд Суперлига — 2 сезон 2017/18 (13 тур).

4 и 5 февраля матчи регулярного чемпионата России «Чебоксарские Ястребы» проведут дома против БК «Динамо» г. Магнитогорск. По итогам прошедших игр БК «Чебоксарские Ястребы» находятся на четвёртой строчке турнирной таблицы, тогда как команда из Магнитогорска на второй (28 очков).

Напомним, домашние матчи любимой баскетбольной команды чебоксарцев состоятся 4 и 5 февраля в 17:00 и 18:30 соответственно в ЛД «Чебоксары-Арена».

Следующие игры также пройдут в домашних стенах — 8 и 9 февраля. На этот раз «Ястребы» встретят у себя БК «Уфимец»(г.Уфа), находящегося на третьем месте турнирной таблицы. Об этом сообщает управление физкультуры и спорта Чебоксар.