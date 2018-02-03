Стартовала досрочная подписная кампания

С 1 февраля по 31 марта Почта России проводит досрочную подписную кампанию на периодические печатные издания на второе полугодие 2018 года. Выписать любимые газеты и журналы по старым ценам можно во всех почтовых отделениях страны, а также в режиме онлайн на сайте podpiska.pochta.ru и с помощью мессенджера Viber. Об этом сообщает Мининформполитики Чувашии.

В досрочной подписной кампании участвуют более чем тысячи изданий. Порядок подписки и тарифы остаются такими же, как и для первого полугодия 2018 года.

В период досрочной и основной подписных кампаний на 2-ое полугодие 2018 года Почта России сохранит стоимость доставки периодических печатных изданий – как федеральных, так и региональных. Тарифы на магистральную перевозку изданий также не будут повышены.

При подписке на издания, вошедшие в список, утвержденный Экспертным советом по региональным печатным СМИ при Минкомсвязи России, можно получить дополнительную скидку: 25% при выборе из каталога Почты России или 20% из каталогов других агентств. Напомним, в указанный перечень вошли 35 периодических печатных изданий, выпускающихся в Чувашской Республике.