В Чебоксарах готовятся к «Лыжне России — 2018»

В Чебоксарах начали укладывать лыжную трассу для предстоящих соревнований. Длина дистанций для различных категорий участников будет разной. Так, к примеру, от 3 км – для руководителей органов власти Чувашии и ее столицы и для общего старта, без ограничений по возрасту, 5 км — для спортсменов и любителей 2000 года рождения и моложе, до 10 км — для лыжников – спортсменов 1999 года рождения и старше.

Ожидается, что в «Лыжне России-2018» примут участие около 14 тысяч спортсменов и любителей лыжного спорта. Напомним, в прошлом году в гонке участвовало 12720 человек.

Планируется, что в массовой гонке «Лыжня России-2018» примут участие около 14 тысяч спортсменов и любителей лыжного спорта. В 2017 число участников Всероссийской массовой лыжной гонки составило 13720 человек.

10 февраля, в день соревнований, регистрация участников будет проводиться с 8 до 11 часов. Мандатная комиссия разместится в палатке с обогревателями.

Победители и призеров «Лыжни России-2018» ждут традиционные медали, дипломы и памятные призы от администрации города Чебоксары и спонсоров. Специальным призом будут отмечены самые юные и опытные (по возрасту) участники.