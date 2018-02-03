В Чебоксарах нашли мать, оставившую ребенка в контейнере

Как сообщает СУ СК по Чувашии, в ходе осмотра места происшествия под мусорным контейнером был обнаружен мусорный мешок. В нем находились детские рисунки. Как выяснилось, их нарисовала проживающей неподалеку девочка. Благодаря этой зацепке, по результатам следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных следователями СК России совместно с сотрудниками полиции, установлена причастность к указанному преступлению ее 33-летней матери. По предварительным данным, она скрывала от всех свою беременность, родила ребенка под утро 2 февраля 2018 года и решила от него избавиться. Сейчас устанавливаются все детали происшедшего.

Напомним, новорожденную девочку нашли в мусорном контейнере между домами №№ 17 и 19 по улице Энгельса. Ее обнаружил местный житель, малышка была завернута в ткань. Ребенок был госпитализирован в лечебное учреждение, сейчас ему оказывается необходимая медицинская помощь.

