«Экспресс-бабушки» из Чебоксар вышли в финал Всероссийского конкурса

Проект из Чувашии «Экспресс-бабушки» стал финалистом Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов РФ 2017 года в номинации «Создание условий для развития волонтёрской (добровольческой) деятельности». Об этом сообщает официальный портал органов власти республики.

15 февраля в Сочи на полях Российского инвестиционного форума в ходе панельной сессии «Лучшие практики социально-экономического развития» под председательством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации, председателя Попечительского совета конкурса Дмитрия Козака состоится определение победителей конкурса. В мероприятии примет участие Глава Чувашии Михаил Игнатьев.

Как отметил Игорь Карачин, в этом году на конкурс поступили заявки от 77 субъектов РФ, которые включали 533 практики и инициативы. Наибольшую активность проявили регионы Приволжского федерального округа, которыми было заявлено 145 практик и инициатив, в лидерах оказались Центральный и Северо-Западный федеральные округа.