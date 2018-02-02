В мусорном контейнере Чебоксар найдена новорожденная

Новорожденную девочку нашли в мусорном контейнере между домами №№ 17 и 19 по улице Энгельса. Ее обнаружил местный житель, малышка была завернута в ткань.

Следственным отделом по Ленинскому району города Чебоксары СУ СКР по Чувашии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 — ст. 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорожденного ребенка).

Ребенок госпитализирован в лечебное учреждение, ему оказывается необходимая медицинская помощь. В настоящее время разыскивают мать девочки.

В случае если вы обладаете какой-либо значимой для следствия информацией относительно обстоятельств совершенного преступления, убедительная просьба сообщить об этом в правоохранительные органы по телефону 02.