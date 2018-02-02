Чебоксарские больницы приглашают на день открытых дверей

3 февраля в Чебоксарах снова пройдет День открытых дверей для пациентов в медицинских организациях Чувашии. В этот день больницы предлагают пройти ультразвуковые, рентгеновские, эндоскопические и функциональные исследования, обратиться в процедурный и смотровой кабинеты, сдать анализы.

По информации Минздрава Чувашии, в поликлинике Первой Чебоксарской городской больницы им. П.Н. Осипова будут открыты двери для всех желающих с 8:00 до 15:00. Предварительная запись на прием специалистов не требуется. Наличие на руках результатов лабораторно-клинических анализов, инструментальных исследований приветствуется.

День открытых дверей в поликлинике Больницы скорой медицинской помощи в 2018 году будет проводиться каждую первую субботу месяца с 8:00 до 15:00.

В поликлинике Республиканского клинического госпиталя для ветеранов войн состоится День открытых дверей, в рамках которого пациентам предоставляется возможность проконсультироваться у врача терапевта (гериатра), специалистов узкого профиля (невролог, эндокринолог, офтальмолог, отоларинголог, гинеколог, кардиолог, уролог, хирург). Запись по телефону: 8 (8352) 22-48-88 и через электронную регистратуру. Для эффективного приема желательно иметь на руках результаты медицинских обследований и клинических анализов.

День открытого приема пройдет и в консультативной поликлинике Республиканской детской клинической больницы. Предварительная запись через электронную регистратуру или по телефону регистратуры: 8(8352) 56-31-44, 56-36-39. Наличие медицинских документов позволит оказать полную и качественную медицинскую помощь.

Внимание! В связи с капитальным ремонтом в здании консультативной поликлиники, прием будет осуществляться по адресу: ул. Осипова, дом 5 «Центр восстановительного лечения» с 8 до 13 часов.

В Республиканском противотуберкулезном диспансере прием пройдет с 8:00 до 13:00. Предварительная запись через электронную регистратуру или по телефону регистратуры: 8 (8352) 58-21-30. В День открытых дверей проводится только консультация врачей-специалистов, лабораторные исследования не проводятся.

В Республиканский кожно-венерологический диспансере День открытых дверей пройдет с 8:00 до 13:00. Телефоны для справок: 58-37-45.

В Президентском перинатальном центре прием состоится с 8:00 до 13:00. Предварительная запись через электронную регистратуру или по телефону регистратуры: 8 (8352) 58-20-73, 58-25-68 (врачи-акушер-гинекологи); 63-20-34 (гинеколог детского возраста); 58-05-85 (врачи-генетики). При себе иметь результаты анализов.

В Доме ребенка «Малютка» состоится День открытых дверей в 9:30 на тему «Поддержка по защите прав и законных интересов детей в замещающих семьях» с участием представителя органов опеки и попечительства администрации Калининского района г. Чебоксары. Приглашаются к участию семьи, желающие взять ребенка на воспитание!

Напоминаем, если вы записались на прием, но не можете явиться на консультацию, пожалуйста, сообщите об этом в регистратуру, чтобы талон к врачу был доступен другому пациенту.