На «Чувашавтотранс» введена процедура наблюдения

Арбитражный суд Чувашии 1 февраля рассмотрел дело о несостоятельности ГУП ЧР «Чувашавтотранс». На предприятии введена процедура наблюдения.

Как стало известно «СЧ», суд признал заявление ООО «Частная охранная организация «Броня-М» о вступлении в дело о банкротстве перевозчика обоснованным. У «Чувашавтотранса» имеется просроченная кредиторская задолженность.

«Процедура наблюдения даст возможность обеспечить сохранность имущества ГУП ЧР «Чувашавтотранс», провести анализ финансового состояния предприятия. В период наблюдения будут приостановлены процедуры по имущественным взысканиям, а штрафы, пени начисляться не будут, предприятие временно защищено от иных финансовых санкций. В ходе процедуры наблюдения планируется решение вопроса о компенсации всех выпадающих доходов» — отмечается в пресс-релизе, опубликованном на сайте министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашии.

«Данная процедура не приятна, но возможно, является наилучшей в сложившейся на предприятии ситуации. Введение процедуры наблюдения не предполагает увольнение сотрудников. На сегодня ГУП ЧР «Чувашавтотранс» осуществляет все функции по перевозке пассажиров. На предприятии проведена оптимизация, проводятся мероприятия по плану финансового оздоровления. ГУП ЧР «Чувашавтотранс» удалось сократить до минимума задолженность по выплатам заработной платы сотрудникам. Предприятие своими силами производит ремонтные работы подвижного состава, закупает необходимые запчасти, шины. В текущем году на предприятии списано 66 автобусов с вышедшим сроком эксплуатации и не подлежащих ремонту. На 30% за последний год сократилось количество нарушений ПДД водителями автобусов во время работы на линии»,– прокомментировал ситуацию министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Владимир Иванов.

Напомним, что «Чувашавтотранс» является крупнейшим перевозчиком пассажиров автомобильным транспортом в республике, выполняет социальную функцию по перевозке пассажиров.

«Чувашавтотранс» обладает подвижным составом большой вместимости, которое нуждается в обновлении. Предприятие выполняет транспортное сообщение районных центров муниципальных районов со столицей республики, а также в ряде муниципальных районов обеспечивает транспортное сообщение сельских поселений с районными центрами, основная часть которых характеризуется низким пассажиропотоком. Альтернативный перевозчик, способный обеспечить перевозки на вышеупомянутых маршрутах, в Чувашской Республике отсутствует.