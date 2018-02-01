Увеличены выплаты федеральным льготникам

С 1 февраля на 2,5 проц. проиндексированы размеры ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) и соцпакет федеральным льготникам, сообщает пресс-служба республиканского отделения Пенсионного фонда. Увеличение почувствуют 103 тыс. жителей республики.

К федеральным льготникам относятся инвалиды (в республике они составляют более 80%), участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, их вдовы, участники ликвидации радиационных катастроф и некоторые другие категории.

Как уточняют в отделении, социальные выплаты им проиндексированы исходя из роста потребительских цен за 2017 год (по данным Росстата). Общие расходы за год на выплаты этой категории получателей в Чувашии составят 2,9 млрд рублей.

Стоимость соцпакета с сегодняшнего дня установлена в размере 1075,19 руб. в месяц, в том числе лекарственная часть — 828,14 руб., санаторно-курортная часть — 128,11 руб., транспортная часть (бесплатный проезд в пригородных поездах и проезд в санаторий и обратно) — 118,94 руб.

А вот сумма увеличения самой выплаты у всех разная и зависит непосредственно от категории получателя, а также от соцпакета. Напомним, что у федеральных льготников есть право выбора получать социальные услуги в натуральной форме или в их денежном эквиваленте. При этом законодательство предусматривает замену соцпакета деньгами как полностью, так и частично.

По данным республиканского отделения ПФР, ЕДВ федеральным льготникам с 1 февраля установлены в следующих размерах (*в соответствии с постановлением Правительства РФ от 26 января 2018 года № 74):

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