Прогноз – позитивный

Международное рейтинговое агентство Moody’s улучшило прогноз до позитивного или стабильного по рейтингам пятнадцати городов и регионов России. В их числе и Чувашия, сообщает пресс-служба Министерства финансов республики.

Данное рейтинговое действие последовало после того, как в минувшую пятницу агентство улучшило прогноз по суверенному рейтингу России до позитивного со стабильного, подтвердив рейтинг на спекулятивном уровне «Ва1». Агентство, в частности, объяснило свое решение «организационной прочностью», которая позволила российским макроэкономическим структурам справиться с шоком от падения нефтяных цен и введения санкций против страны.

Moody’s улучшило прогноз до позитивного со стабильного и подтвердило рейтинги у одиннадцати субъектов федерации — Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Башкортостан, Республики Татарстан, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Московской и Самарской областей, Чувашской Республики, Краснодарского и Красноярского краев, Нижегородской области. «Возросшая способность правительства обеспечивать постоянную системную поддержку оказывает позитивное влияние на кредитоспособность эмитентов», — сообщается в релизе агентства.