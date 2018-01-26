В Чувашии с рабочим визитом побывал заместитель главы МЧС России

25 января Михаил Игнатьев встретился с заместителем Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владленом Аксёновым.

Михаил Игнатьев обратил внимание, что благодаря слаженной совместной деятельности органов государственной власти всех уровней и эффективной работе по реализации предупредительно-профилактических мероприятий за последние годы в республике наблюдается устойчивая тенденция к снижению количества пожаров и погибших в них людей.

Он также подчеркнул, что в республике большое значение придается подготовке пожарных и спасателей, их оснащению современной специальной техникой, а также патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

Владлен Аксёнов отметил, что в Чувашии уделяется большое внимание защите населения и территории от пожаров. Он сообщил, что в ходе рабочего визита планирует ознакомиться с работой пожарно-спасательного гарнизона, обсудить с личным составом задачи, которые поставлены перед Единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Отметим, что за последние 8 лет в Чувашии количество пожаров снизилось с 1301 пожара в 2010 году до 872 пожаров в 2017 году (-33%). Количество погибших на пожарах за 8 лет сократилось со 110 человек в 2010 году до 63 в 2017 году (-42,7%). В течение последних пяти лет Чувашская Республика занимает 1-2 место в ПФО по наименьшему коэффициенту количества пожаров на 100 тыс. населения. Об этом сообщает официальный портал органов власти Чувашии.