Легкоатлетка из Чувашии завоевала бронзовую медаль турнира «Оренбургская миля»

«Оренбургская миля» на бронзу

Легкоатлетка из Чувашии Вера Васильева завоевала бронзовую медаль турнира «Оренбургская миля».

В Оренбурге прошел шестой этап зимнего тура Всероссийской федерации легкой атлетики. Подопечная заслуженного тренера России Валентина Давалова Вера Васильева заняла третье место. Дистанцию 1000 метров она преодолела за 2 минуты 43,03 секунды.

Это уже вторая медаль нашей спортсменки с начала года. На Кубке Главы Чувашии по легкой атлетике, который прошел неделю назад в Новочебоксарске, она выиграла финальный забег на 800 метров.