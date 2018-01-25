В Чебоксарах стартовал Фестиваль шотландской культуры

Фестиваль шотландской культуры в Чебоксарах стартовал 24 января в лицее №4 г. Чебоксары. Там прошел открытый мастер-класс по шотландским танцам.

25 января — проводятся мастер-классы в Новочебоксарске, в лицее №18.

26 января на сцене Чувашского государственного театра юного зрителя имени М. Сеспеля (кинотеатр «Сеспель») покажут музыкальный моноспектакль «Странности жизни»с участием Антона Арцева. Начало в 18:30.

В рамках фестиваля пройдет еще несколько мастер-классов по шотландским танцам во Дворце культуры имени Петра Хузангая. Так, 27 января с 11:00 до 14:00 (2 класса) каб. 185 — для опытных танцоров. 28 января с 10:00 до 13:00 (2 класса) каб. 185 — для всех желающих. Классы будет вести известный преподаватель из Нижнего Новгорода Владимир Гарбузов.

27 января в Национальной библиотеке Чувашской Республики ожидается шотландский бал.