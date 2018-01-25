Сегодня в Чувашии назовут «Татьяну Поволжья»

25 января в Чебоксарах во Дворце культуры ЧГУ им. И.Н. Ульянова (Университетская, 38) пройдет XV юбилейный конкурс-фестиваль «Татьяна Поволжья – 2018». Начнется он в 18:30.

В конкурсе участвуют представительницы пяти вузов ПФО:

Татьяна Веденкова (Марийский государственный университет),

Татьяна Мешкова (Пензенский государственный университет),

Татьяна Кислицына (Удмуртский государственный университет),

Татьяна Соколова (Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова),

Татьяна Кручинкина (Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарёва),

Татьяна Чернова (Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева).

Члены жюри назовут победительниц в номинациях: «Мисс Эрудиция», «Мисс Артистичность», «Мисс зрительских симпатий», «Мисс очарование», «Вице – Мисс «Татьяна Поволжья 2018», «Татьяна Поволжья – 2018».