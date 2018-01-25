Дорожники Чувашии встретились с Главой Чувашии

Обсудили ситуацию в отрасли и наметили планы

Выдержав испытание в виде снегопадов, на неделе дорожники республики собрались для делового разговора в Доме правительства. Здесь прошла их встреча с Главой Чувашии Михаилом Игнатьевым и министром транспорта и дорожного хозяйства Владимиром Ивановым.

Выдержав испытание в виде снегопадов, на неделе дорожники республики собрались для делового разговора в Доме правительства. Здесь прошла их встреча с Главой Чувашии и начальником ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Специалистам было что обсудить. Несколько дней назад председатель Правительства России Дмитрий Медведев утвердил Стратегию безопасности дорожного движения. Согласно этому документу к 2024 году число погибших на магистралях не должно превышать 4 человек на 100 тысяч населения. И буквально недавно, 20 января, федеральная сеть автомобильных дорог на территории республики перешла в ведение казанского ФКУ «Волго-Вятскуправтодор». Представляя начальника управления Илдара Мингазова, Михаил Игнатьев отметил в качестве плюса «шаговую доступность» руководства компании.

Как рассказал сам Мингазов, с присутствующими подрядчиками он уже сталкивался в работе, а одной из главных задач ему видится безопасность на дорогах. «Хотелось бы, чтобы вы приглашали нас на комиссию по безо-пасности дорожного движения», — предложил он начальнику управления ГИБДД МВД по Чувашии Владимиру Романову.

Глава республики тоже обратился к подрядчикам, подчеркнув, что вкладываемые в дорожную отрасль государственные средства — это гарантированный заказ для исполнителей, а потому к работе они должны относиться ответственно.

В 2017 году в дорожную отрасль региона за счет всех источников было вложено 5,3 миллиарда рублей, привел Игнатьев конкретные цифры, в текущем году предполагается схожая сумма — около пяти миллиардов. И напомнил: Чувашия входит в число 36 регионов, участвующих в федеральной программе «Безопасные и качественные дороги».

О содержании республиканских магистралей говорил и министр транспорта и дорожного хозяйства Владимир Иванов. «Дорожники в целом справились», — отметил он, добавив, что свою оценку качеству проезжей части дают и перевозчики. Министр назвал цифры: протяженность сети дорог Чувашии составляет 12 тыс. 326 км, и с 1 ноября прошлого года на федеральной составляющей (а это 329 км) было использовано 33 тыс. тонн противогололедных материалов. На последнее сообщение тут же отреагировал Глава республики, обратив внимание, что в снежную погоду пескосоляная смесь на дорогах неэффективна.

Иванов рассказал также о направлениях исполнения в этом году Дорожного фонда. Среди них — федеральные программы «Устойчивое развитие сельских территорий» и «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации». По последней в нынешнем году появятся магистрали районного значения в 14-м микрорайоне (по улице Асламаса) и в микрорайоне «Солнечный» чувашской столицы, будет проведена реконструкция магистральных дорог в микрорайоне «Новый город».