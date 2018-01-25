Праздник молодости и спорта

Олимпийские надежды фитнес-аэробики

27 января в Центре развития маунтинбайка пройдут первые в этом году соревнования по фитнес-аэробике. На открытом чемпионате и первенстве республики выступят ведущие спортсмены, а те, кто делает первые шаги, примут участие в Открытом фестивале детского спорта по фитнес-аэробике «Олимпийские надежды» и спартакиаде школьников.

Более 70 команд уже подали заявки на участие в 4 возрастных категориях. Конечно, особое отношение будет к самым маленьким спортсменам: 8-10 лет. Они делают первые шаги в фитнес-аэробике, и кто знает, может, уже в таком возрасте проявится талант к этому виду спорта. Кроме того, в прошлом году федерация фитнес-аэробики получила грант Президента России на проект «Массовая зарядка — залог здоровья для всех! Фитнес-аэробика?— наш приоритет энергии жизни!»

Первый этап реализации гранта был завершен в декабре прошлого года. Тогда представители федерации провели серию семинаров с тренерами всех 26 ФОКов республики. И вот теперь тренеры покажут, чему научили своих воспитанников. Этот смотр пройдет в рамках спартакиады школьников и Открытого фестиваля детского спорта по фитнес-аэробике «Олимпийские надежды».

«Мы провели семинары, показали тренерам, насколько доступна фитнес-аэробика, как ее преподавать. Встретились с представителями всех ФОКов республики, учителями физкультуры школ и детских садов города и республики. Мы предлагаем в рамках исполнения федерального закона о третьем уроке физкультуры преподавать фитнес-аэробику», — рассказывает президент федерации Оксана Вербина.

И вот второй этап реализации гранта — спартакиада школьников, где команды учебных заведений покажут, чему они научились. Но основная задача соревнований, говорит Оксана Вербина, сформировать команду Чувашии, которая будет представлять нашу республику на турнирах Приволжского федерального округа. А дальше с прицелом на российские, европейские и мировые старты. Именно так, ведь наши спортсменки достаточно успешно выступали на чемпионатах Европы. В 2013 году команда девушек из Чувашии, которая защищала честь страны, заняла 5-е место на европейском первенстве. Правда, с тех пор прошла смена поколений, и в новом составе команда таких высоких результатов пока не добивалась.

Вся информация и программа соревнований — на официальном сайте федерации и на страничке Вконтакте.

Фото vk.com

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