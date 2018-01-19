Батарейки есть, денег на утилизацию нет

Экологическая инициатива под угрозой срыва

«Сдай батарейку — спаси ежика» — под таким слоганом еще в 2016 году запустили экологическую акцию в чебоксарской Детской ТВ-ТЕАТР студии «VANГОГИ». На призыв тогда откликнулись несколько детских садов и школ города, а также Национальная библиотека. Сбор элементов питания активно пиарился, участникам соревнования пообещали призы. В итоге все вместе за три месяца собрали почти тонну батареек!

Повторения акции ждали многие. И когда в прошлом году «VANГОГИ» снова запустили акцию, идею даже не пришлось «проталкивать в массы». Безо всякой рекламы и соревновательного элемента за тот же срок удалось собрать большее количество — полторы тонны батареек.

«Звонили из организаций и просили привезти к ним плакаты и емкости для сбора, к кампании присоединились библиотеки, больницы и даже заводы, — рассказал руководитель ТВ-ТЕАТР студии Александр Яковлев. — Как-то нам передали элементы питания из Мариинского Посада, а однажды даже из Москвы: из одной организации прислали почтой сразу 10 килограммов!»

…Так акция, призванная повысить осознанное отношение детей из отдельной студии к природе, вышла за рамки не только одного коллектива, но и республики. Более того, в прошлом году ее провели при содействии Министерства природных ресурсов и экологии Чувашии, а неравнодушные дети и их родители уже вновь собирают батарейки в небольшие домашние контейнеры. Чтобы в следующий раз снова поучаствовать в акции.

Радужную картину портит всего одно, но очень существенное «но»… В единственной чебоксарской организации, принимающей батарейки (НПО «Экология»), поначалу, по словам Александра, обещали принять все, что соберется по инициативе студийцев. В итоге, как это часто бывает, вопрос уперся в деньги… Челябинский завод, утилизирующий элементы питания, за переработку 1,5 тонны запрашивает почти двести тысяч рублей — их у НПО попросту нет.

Сегодня «VANГОГИ» обратились в управление экологии города Чебоксары с просьбой объявить тендер на утилизацию их батареек, которые пока пылятся в школах и библиотеках, по квартирам и гаражам…

Фото ТВ-ТЕАТР студии «VANГОГИ»

После лекций о вреде батареек для природы дети не только не выбрасывают их в мусорную корзину, но и не дают это делать родителям.