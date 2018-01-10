Толщина льда на Волге доходит до 22 сантиметров

МЧС России по Чувашии сообщает, что толщина ледового покрова на Волге варьируется от 7 до 22 см, на Суре – от 4-6 (возле Шумерли и Алатыря) до 10 см близ города Ядрин.

Рекомендации от сотрудников МЧС Чувашии:



Обходите участки, покрытые толстым слоем снега. Особую осторожность необходимо проявлять в местах с быстрым течением, там, где на поверхность выступают кусты, в водоем впадают ручьи и вливаются теплые сточные воды промышленных предприятий.

Безопаснее всего переходить реку по прозрачному льду с зеленоватым или синеватым оттенком. Серый, желтоватый и матово-белый цвета свидетельствуют о непрочности.

Рыбакам рекомендуется иметь с собой шнур длиной 12-15 м с грузом на одном и петлей на другом конце, нож или другой острый предмет, с помощью которых можно будет выбраться в случае провала.

Если вы почувствовали, что лед под вами слабый, возвращайтесь по своим следам, делая первые шаги без отрыва от поверхности.

При провале, первым делом, освободитесь от верхней одежды и обуви, а затем самостоятельно пробуйте выбраться на твердый лед.

Не следует наваливаться всей тяжестью тела на кромку полыньи, которая будет обламываться все больше. Постарайтесь спокойно опереться локтями о лед, перевести тело в горизонтальное положение и, поворачиваясь на спину, выбраться из пролома.

При оказании помощи провалившемуся человеку следует лечь на лед, раскинув руки и ноги в стороны, подползти к полынье на безопасное расстояние и подать утопающему веревку, шарф, коловорот или другой предмет, помочь выбраться на крепкий лед.