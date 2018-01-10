Лекарства для льготников

Количество жителей республики, имеющих право на льготные лекарства, постоянно растет, в прошлом году часть препаратов для этой категории лиц приобреталась за счет бюджета Чувашии. В этом году правительством страны предусмотрены более высокие субвенции для республики — почти на 2 млн рублей.

Председатель Правительства России Дмитрий Медведев уже подписал распоряжение о выделении средств для Чувашии на обеспечение лекарствами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в размере 190 млн рублей.

Как сообщили в Минздраве Чувашии, на сегодня все аукционы на поставку в республику лекарств для льготников объявлены. Поставки препаратов проходят в соответствии с запланированным графиком.