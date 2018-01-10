«Элегия» взяла в Праге Гран-при

Безусловную победу на XI Международном фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Очарование Богемии» одержали воспитанницы чебоксарского Центра развития творчества детей и юношества «Росток».

Юные танцовщицы образцового детского эстрадно-хореографического коллектива «Элегия» в номинации «Эстрадный танец» в старшей возрастной категории завоевали 1-е место, а также получили главный приз фестиваля — Гран-при. Педагог-хореограф, бессменный на протяжении 20 лет руководитель «Элегии» Татьяна Сорокина удостоена звания «Лучший хореограф-репетитор».

Победа далась непросто. Ведь в фестивале приняли участие многочисленные коллективы и солисты хореографического искусства, вокальные ансамбли и солисты эстрадного и народного направлений, театральные коллективы из разных городов России и Европы.

Традиционный фестиваль-конкурс «Очарование Богемии» организован Творческим объединением «Салют талантов» (г. Санкт-Петербург). Отметим, что проект «Салют талантов» — это не только замечательный шанс продемонстрировать свои творческие достижения на всероссийских, европейских и мировых концертных площадках, но и возможность интереснейшего путешествия, знакомства с культурой и историей разных городов и стран. Так, в рамках программы воспитанницы «Элегии» совершили экскурсию по Чехии и посетили столицу Польши Варшаву.

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Вот и наступил долгожданный фестивальный день. «Очень за вас волнуемся, держим за вас кулачки!» — писали ВКонтакте поклонники «Элегии». А девочки, похоже, уже были готовы победить, посмотрите, сколько в них энергии!