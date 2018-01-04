В Чебоксарах открылись зимние пришкольные лагеря

Как сообщает Управление образования Чебоксар, впервые в период новогодних праздников в столичных школах для детей открылись смены лагерей с дневным пребыванием. Лагеря организованы бесплатно на базе школ №№6, 7, 9, 18, 19, 24, 39, 42, 50, 60, 64 и гимназии №46 (отметим, что их количество в 2 раза больше, чем в осенние каникулы). В течение пяти дней школьников ждёт насыщенная культурно-досуговая программа мероприятий. В рамках смен предусмотрено участие ребят в традиционных зимних играх и семейных праздниках, а также посещение музеев и парков города.

В СОШ № 18 проходит тематический лагерь «Умники и умницы». После знакомства друг с другом ребята выпустили стенгазету, сделали рождественские рисунки. В спортзале для девочек и мальчиков состоялись веселые старты. Ребята также сыграли в футбол и пионербол.

В лагере «Мультляндия» школы № 50 в первый день ребятам провели несколько тематических викторин: «Угадай главного героя», «Рождественские краски» и «Спички — не игрушка». После этого дети соревновались в шахматном турнире и сыграли в «Музыкальный калейдоскоп».

Лагерь «Зимний экспресс» в школе № 7 проходит по специальной программе. Каждый день смены – новая станция. В 1-ый день для школьников прошел на станции «Дружболандия». Для сплочения команды педагоги устроили для детей игры на свежем воздухе «Зимние забавы». После активного отдыха ребята приготовили новогодние поделки в мастерской Деда Мороза.