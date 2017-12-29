Миллиард в бюджет города

Акцент — на повышение доходов

Поступление 1 млрд 8 млн руб. в бюджет Чебоксар обеспечили Горкомимущество и Земельное управление, перевыполнив плановые показатели (данные на 27 декабря).

Данная сумма составляет 90 проц. неналоговых доходов Чебоксар. От использования муниципального имущества при этом получено более 376 млн 193 тыс. руб., от распоряжения земельными ресурсами — 631 млн 149 тыс. руб.

За счет чего удалось добиться таких цифр (в прошлом году поступления были ниже)? Как объяснил председатель Горкомимущества Юрий Васильев, «мы акцентируем внимание на получении доходов, изначально ставим максимальное значение», при этом мониторится рынок и устанавливаются адекватные цены. Также роль играет схема вовлечения объектов в оборот — через торги. Таким образом, не только становится возможным максимальный доход, но и устраняется вероятность сговора.

Еще одна из задач, выполненных в этом году городским комитетом по управлению имуществом, — снижение задолженности по договорам аренды жилых помещений и земельных участков. Долг удалось уменьшить на 20 проц.

Стоить добавить, что с этого года к комитету перешли функции предоставления предпринимателям прав на размещение нестационарных объектов, а с недавних пор ведомство занимается также платными муниципальными парковками.