Первый русский синолог

Никита Бичурин дружил с сибиряками и дарил им книги

В Иркутске на базе Научной библиотеки имени Валентина Распутина впервые прошли «Бичуринские чтения». Круглый стол, посвященный 240-летию ученого-китаеведа, был инициирован областной национально-культурной автономией чувашей «Юлташ».

За сородичей в далеком Приангарье можно порадоваться — сделали! О желании рассказать иркутянам о великом соплеменнике иркутские чуваши говорили еще летом, во время встречи в рамках акции «От Мурманска до Байкала».

Правда, имя Никиты Бичурина для столицы Восточной Сибири не чужое. Он — первый ректор Иркутской духовной семинарии. Как известно, в 1802 году Бичурин был рукоположен в архимандриты и направлен в Иркутск настоятелем Вознесенского монастыря, где прожил до апреля 1806 года. С первых дней отец Иакинф стал принимать активное участие в жизни города, не чуждался светского общества. Часто бывал в доме купцов Полевых, знакомился с представителями интеллигенции. Кстати, там познакомился и с графом Яном Потоцким — главой научной экспедиции, включенной в состав собиравшейся в Китай российской дипломатической миссии, и с самим руководителем этого посольства Юрием Головкиным. Благодаря этим знакомствам, утверждают исследователи жизни и деятельности синолога, открылась для него возможность стать впоследствии членом Девятой духовной миссии в Пекин (1807 г.).

Добрые отношения со многими иркутскими купцами Бичурин сохранял на протяжении всей последующей жизни. Так, у купцов Полевых каждый раз останавливался и по дороге в Китай, и при возвращении. Иногда жил у них (особо теплые отношения были с Алексеем Полевым) по нескольку месяцев, писал книги. Например, в столице Восточной Сибири был создан очерк «Байкал» (1833 г.), который автор затем передал Пушкину для публикации в альманахе «Северные цветы».

К слову, о дружбе Бичурина с иркутскими купцами на конференции по проблемам сохранения культуры и чувашского языка в Сибири, которая проходила в Иркутске 2 июня, рассказывала заведующая отделом редких книг Гуманитарного центра — библиотеки имени семьи Полевых Любовь Педранова. Свое выступление она предварила словами: «Об отце Иакинфе иркутяне знают, а вот о том, что он родом из чувашей, нет». По ее словам, в библиотеках Иркутска хранится немало книг Никиты Бичурина, подаренных им купцам и впоследствии переданных теми городу. Большая часть этих книг оказалась в библиотеке имени Валентина Распутина, среди них 12 прижизненных изданий, 6 из которых с дарственными надписями.

«Золотой фонд» (так называется отдел, где хранятся труды китаеведа) кстати, тоже стал 15 декабря «участником» «Бичуринских чтений», послужив наглядной демонстрацией творчества чувашского ученого — первого русского синолога. С рассказом о жизни и деятельности отца Иакинфа выступили служители Входо-Иерусалимского храма, сотрудники городских библиотек. По словам руководителя автономии «Юлташ» Вероники Тимофеевой, «чтения» вызвали у участников форума неподдельный интерес, и сообща было решено отныне проводить их ежегодно.

КСТАТИ

В иркутской научной библиотеке имени И.И. Молчанова-Сибирского хранится первая прижизненная книга Никиты Бичурина «История первых четырех ханов из дома Чингисова» (издана в 1829 году) из личной библиотеки историка Сергея Соловьева, о чем говорит печать на титульном листе.