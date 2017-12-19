Ключевое слово — инициатива

В деревне Сормвары Аликовского района спустя 72 года после окончания Великой Отечественной войны появился памятник ее героям. Возможным это стало благодаря реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах.

«Раньше 9 Мая отдать дань памяти погибшим и возложить цветы мы ходили в соседние села. Отныне поклониться тем, кто воевал и трудился во имя Победы, мы можем в своей деревне», — взволнованно рассказывали сельчане на встрече, инициированной Министерством сельского хозяйства республики и прошедшей 14 декабря.

Сормвары — селение небольшое (сегодня в 68 дворах здесь зарегистрирован 161 человек), защищать Отечество в сороковые грозовые уходили почти из каждого двора. Но вот увековечить их память сормварцам никак не удавалось. И когда местный депутат Владислав Егоров вышел к сельчанам с информацией о том, что появилась возможность с помощью республиканского бюджета осуществить давнюю мечту, сельчане согласились.

«Для реализации проекта потребовалось 379184 рубля, — знакомил глава Крымзарайкинского поселения Владимир Никоноров с небольшим сквером посреди села. — С сельчан собрали 60 тыс. рублей, еще около 20 тыс. внесли местные предприниматели, остальную сумму добавили районный и республиканский бюджеты. На эти деньги мы построили не только сам памятник, но и благоустроили территорию вокруг него — заасфальтировали, установили лавочки, весной посадим цветы…» «У нас в деревне нет ни клуба, ни школы — в общем, нет места, где можно было бы собраться и обсудить насущные дела. Отныне можно будет это делать здесь, в нашем сквере», — в унисон главе говорили и жители Сормвар, несмотря на непогоду собравшиеся для встречи с местными и республиканскими чиновниками.

Рассуждая о том, что инициативное бюджетирование — большое подспорье для устройства жизни на селе, активисты Крымзарайкинского поселения поведали, что подали проектно-сметную документацию на получение субсидий и в наступающем году — решили обустроить места для сбора твердых бытовых отходов, закупив для каждого селения мусорные контейнеры. Если их проект пройдет конкурсный отбор, на подходе и другое пожелание — водоем в деревне для домашней водоплавающей птицы.

«Всего лишь год, как начал в республике действовать механизм поддержки общественной инициативы для развития социальной инфраструктуры муниципалитетов, и не может не радовать, что люди начинают понимать его значимость и активно включаются в его реализацию», — поделился с журналистами министр сельского хозяйства Сергей Артамонов.

Напомним, Указ «О реализации на территории Чувашской Республики проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах» был подписан Главой республики в январе 2017 года. Документ подразумевает непосредственное участие граждан в определении приоритетных проблем местного значения и распределении части бюджетных средств на их решение. При этом жители участвуют в софинансировании проектов.

97 поселений со 104 проектами приняли участие в 2017 году в конкурсе проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах

Принцип действия «инициативного бюджетирования» (как его успели окрестить в народе) прост — из всего вороха насущных бытовых проблем и идей по совершенствованию жизни надо определиться с самой острой и актуальной, затем подготовить проектно-сметную документацию (это необходимо для оценки стоимости реализации инициативы). На осуществление идеи основную часть средств (от 60 до 80%) выделяет республиканский бюджет, остальную сумму собирают жители села, поселения или города. Главным распорядителем бюджетных средств в сельских районах является Минсельхоз.

По словам Сергея Артамонова, инициативное бюджетирование оказалось востребованным. За уходящий год в нем приняли участие 97 поселений со 104 проектами. В сельских поселениях строят спортивные и игровые площадки, ремонтируют дороги, газопроводы, водопроводы, школы, клубы, благоустраивают кладбища. То есть в каждом селении жители выбирают сами, что им важнее: асфальтированная дорожка или сквер? Так, в одном из самых больших поселений Аликовского района — Чувашско-Сорминском — построили теплый гараж для пожарной машины. На его территории расположены 16 населенных пунктов. Случись что, чтобы добраться до самых дальних из них, пожарным понадобится минут сорок, а то и больше.

Пожарная машина в Чувашской Сорме раньше и летом, и зимой стояла на улице. Летом ладно, а вот в морозы такое обстоятельство доставляло определенные неудобства. Пока нальешь горячей воды, прогреешь машину — пройдет немало времени. Конечно, без помощи в случае пожара населенные пункты не остаются, но ведь никому объяснять не надо, как дорога каждая минута в такие моменты…

«Вор придет, хоть стены оставит, а пожар все унесет…» — объяснили жители села Чувашская Сорма свое решение, вместе с начальством инспектируя только что отстроенный гараж.

Увиденным остались довольны — теплый бокс для техники, уютная комната для пожарных и котельная, которая обеспечивает теплом кроме пожарной части еще и сельский дом культуры. «Теперь мы будем спокойны», — переговаривались между собой сельчане, отмечая и тот факт, что, кроме всего прочего, в добровольной пожарной охране найдут рабочее место и пара мужчин.

Пожарный бокс обошелся поселению примерно в 1 млн рублей. Из них 215 тыс. собрали его жители (по 400 рублей со двора), примерно столько же внес район, 640 тыс. выделила республика. Не остались в стороне и местные фермеры и предприниматели. Например, СХПК «Новый путь» перечислил на благое дело 80 тыс. рублей.

По словам главы администрации района Александра Куликова, когда в проектах участвуют и представители бизнеса, нагрузка на жителей становится меньше. «Инициативное бюджетирование интересно жителям района. Ведь оно дает возможность решить насущные проблемы, средства же из казны идут именно по тем адресам, которые указывают непосредственно наши жители», — отметил глава, рассказывая об участии поселений в проекте.

В текущем году в конкурсе проектов развития общественной инфраструктуры участвовали 7 из 12 поселений района. На следующий год заявки подали 9 поселений. «Мы будем поддерживать наших граждан, — подчеркнул в беседе с журналистами Александр Куликов. — Для софинансирования их инициатив на 2018 год в бюджете заложили 1,5 млн рублей. Пока есть возможность привлечь средства из республиканского бюджета, нужно пользоваться». Это, по его мнению, улучшает не только качество жизни, но и повышает ответственность самих людей: «Говоря об инициативном бюджетировании, можно выделить ключевое слово — инициатива. Именно она дает обществу возможность влиять на решение вопросов, которые раньше решались исключительно на административном уровне».

Коллаж «СЧ»

В Чувашской Сорме не жалеют, что собрали деньги на строительство гаража, в теплом боксе пожарная машина всегда будет наготове.

ДОСЛОВНО

ЕЛЕНА НИКОЛАЕВА,

жительница села Чувашская Сорма:

— Наверное, каждый хочет, чтобы его родная деревня или село стали комфортнее, просто у людей нет средств на это, да и проявить инициативу не все умеют. А когда основную финансовую нагрузку предлагает взять на себя государство, думается, подвигнуть людей на хорошее начинание гораздо легче. Построили гараж для пожарной машины — благое дело сделали. Вот бы нам еще и погост наш деревенский благоустроить…