Продолжим строить детские сады

И заботиться о природе, несмотря на завершение Года экологии

О необходимости создания новых мест в ясельных группах детских садов для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет говорил Глава Чувашии вчера на традиционном еженедельном совещании в Доме правительства. Нужно быть готовыми к выполнению этой задачи, поставленной Президентом, и стоит приступить к разработке технических заданий, рекомендовал Михаил Игнатьев. Строительство детских садов в республике продолжится, подчеркнул он при этом.

Также руководитель региона сообщил о решении Пенсионного фонда России выделить 105 млн рублей на реконструкцию Атратского психоневрологического интерната и поручил при уточнении бюджета предусмотреть средства для софинансирования.

В 2017 году на улучшение жилищных условий 5,6 тыс. семей республики было выделено 3,2 млрд рублей, озвучил цифры Михаил Игнатьев, передавая слово для более подробного отчета перед собравшимися министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чувашии Владимиру Михайлову.

Более 400 млн рублей направлено в этом году на обеспечение жильем 562 молодых семей, специалистов и граждан, проживающих на селе, напомнил министр. Более трех тысяч семей получают поддержку в виде возмещения части затрат на уплату процентов по ипотечным кредитам молодым семьям, учителям и медицинским работникам. Также выделено из бюджета республики 50 млн рублей на обеспечение жильем девятнадцати многодетных семей, имеющих пять и более несовершеннолетних детей.

Продолжается работа по обеспечению квартирами детей-сирот — на это в текущем году выделено 162,7 млн рублей (что в полтора раза больше, чем в прошлом). Еще 100,3 млн рублей поступило из федерального бюджета на обеспечение жильем 87 ветеранов (вдов) Великой Отечественной войны.

Забота об окружающей среде не завершается Годом экологии, нужно закончить начатые проекты и продолжить экологическое воспитание подрастающего поколения, напомнил собравшимся Глава Чувашии, прежде чем перейти к следующей теме разговора. Ею стали итоги участия делегации республики в выставке V Всероссийского съезда по охране окружающей среды и II Международной выставке-форуме «Экотех».

Министр природных ресурсов и экологии Чувашии Александр Коршунов рассказал о мероприятиях, прошедших в рамках форума. Глава Чувашии подчеркнул, что крайне важно продолжить просветительскую работу с населением, в особенности с молодежью, по раздельному сбору мусора, проводить массовые экологические акции, больше вовлекать в них людей.

Напоследок зашла речь о результатах проведения в республике итогового сочинения, которое в этот раз писали более 5,4 тыс. одиннадцатиклассников. Как сообщил министр образования и молодежной политики Чувашии Юрий Исаев, темы сочинений были объявлены участникам за пятнадцать минут до начала экзамена, и чаще других выпускники выбирали тему «Какие поступки человека говорят о его отзывчивости?»