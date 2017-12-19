Грузовик столкнулся с автобусом

Ранним утром в прошедшую субботу на трассе М-7 в Кстовском районе Нижегородской области произошло ДТП с участием МАЗа и рейсового автобуса, следовавшего из Москвы в Чебоксары.

Как рассказал на планерке у Михаила Игнатьева министр здравоохранения Чувашии Владимир Викторов, водитель грузовика погиб до приезда «скорой», а один из пострадавших — уже в больнице, 18 декабря. Всего, по данным на утро вчерашнего дня, в аварии пострадало 27 пассажиров, 23 из них — наши земляки. Эти люди добирались домой на попутках, констатировал министр. 8 человек были доставлены в лечебные учреждения, причем двое — на территории Чувашии.

«Мы постоянно находимся на связи с коллегами из Нижегородской области, при стабилизации состояния перевезем их санавиацией в наши лечебные учреждения», — сказал министр о пострадавших земляках, оставшихся в соседней области.

Столкновение произошло по вине водителя МАЗа, который выехал на полосу встречного движения, прокомментировал произошедшее министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимир Иванов. Автобус же принадлежал индивидуальному предпринимателю Мадикову, наряд-заказ по маршруту Чебоксары — Москва был оформлен официально. Предварительно, все требования, предъявляемые к данному виду транспорта, были соблюдены.

«Не совсем понятно, почему люди добирались в Чувашскую Республику на попутках… Такого не должно быть», — подчеркнул Михаил Игнатьев и напомнил о высоких рисках, с которыми сопряжены нелегальные перевозки.

Мария Токарева