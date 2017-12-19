Лана Прусакова порадовала болельщиков

Серебряный «дубль» Ланы

Юная фристайлистка из Чувашии Лана Прусакова в эти выходные вновь порадовала болельщиков.

На двух этапах Кубка Европы по фристайлу, прошедших на австрийском курорте Капрун, выступавшая в составе сборной России подопечная Никиты Васильева завоевала две серебряные медали в олимпийской дисциплине слоуп-стайл.

Как сообщает Минспорт Чувашии, на этой неделе Лану ждут еще одни важные соревнования. С 21 по 23 декабря во Франции спортсменка примет участие в этапе Кубка мира. Добавим, 17-летняя новочебоксарка является одной из претенденток на участие в зимних Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане.