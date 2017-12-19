В азарте труда

Как дорогих гостей встретила у себя дома учеников Асхвинской начальной школы Канашского района Герой Социалистического Труда Валентина Дмитриева. Валентина Дмитриевна рассказала им о своей яркой жизни, насыщенной трудом и азартом соревнования.

В 1950-е годы, когда молодежь из деревни уходила в город от скудного трудодня, Валя осталась верна колхозу. Работала конюхом, ухаживала за телятами. А когда предложили группу коров, не отказалась и от самого тяжелого в ту пору труда доярки, которой проработала бессменно 30 лет.

В те годы на Асхвинской молочно-товарной ферме получали самые низкие в колхозе удои. Молодая доярка Валя Дмитриева взбудоражила всех, заявив на одном из собраний, что берется догнать подружек другой, передовой, фермы, что и другие тоже могли бы последовать ее примеру. Растревоженные доярки спорили, сомневались, а потом и сами загорелись предложением. Так было положено начало добрым переменам на асхвинской ферме.

В начале 1970-х годов Валентина Дмитриевна в составе делегации своего хозяйства ездила в украинский колхоз «Перемога», что в Херсонской области. На встрече с местными доярками познакомилась с Еленой Григорчук, одной из передовых в колхозе, и предложила ей соперничество. Так чувашская доярка вступила на арену всесоюзного соревнования. Участие в нем принесло Дмитриевой большой успех: продуктивность коров ее группы увеличилась больше чем на одну треть. И этого она добилась только за один год. За что и получила в 1973 году звание Героя Соцтруда.

Валентина Дмитриевна, которой в минувшем сентябре исполнилось 80 лет, и сейчас вся в хлопотах — с удовольствием занимается домашним хозяйством, разводит в огороде редкие сорта цветов, капусты, винограда.