Т Плюс наращивает инвестиции

Но большему их увеличению мешают долги потребителей

К видеоконференциям, проводимым руководством «Т Плюс», журналисты уже привыкли. Но для Дениса Паслера, возглавившего крупнейшую в стране теплогенерирующую компанию в марте текущего года, подобная встреча с представителями СМИ обширной территории присутствия Группы, куда входят 16 регионов страны, стала первой. Он рассказал о деятельности компании: вниманием никого не обделил — ответил на вопросы журналистов всех регионов. В чебоксарской студии видеомоста разговор дополнили директора филиалов «Марий Эл и Чувашии» Т Плюс и «ЭнергосбыТ Плюс» Андриан Тимофеев и Светлана Жаркова.

О надежности

В числе достижений уходящего года Денис Владимирович назвал завершение программы обязательного строительства новых энергомощностей. Причем речь идет не только о традиционной, скажем так, генерации. Возобновляемая энергетика также в числе приоритетов: появились солнечные станции, и эту тему компания намерена продолжать.

— Объем инвестиций в повышение надежности наших энергообъектов по сравнению с прошлым годом вырос на 30% — 25 миллиардов рублей. И в перспективе он будет стабильно высоким, что касается всех филиалов Группы. Мы понимаем, что сети и оборудование моложе не становятся, лишь вкладывая средства, можно обеспечить стабильность энергоснабжения потребителей. И мы готовы это делать, — заявил председатель правления «Т Плюс».

Говоря о ремонтной программе в рамках подготовки к ОЗП, Паслер отметил, что «мы приложили максимум усилий, чтобы прожить этот зимний сезон без проблем, итоги сможем подвести по его окончании». Основную задачу в деятельности компании Денис Владимирович видит именно в обеспечении надежности энергоснабжения потребителей — «она была и остается главным критерием оценки нашей работы». В успешном выполнении этой задачи значимую роль он отводит и властям регионов: «С ними мы всегда плотно взаимодействуем. Надеемся, наше сотрудничество останется таким же продуктивным и в дальнейшем».

О «лишних» котельных

А вот по приоритетному строительству новых котельных при наличии запаса мощности Чебоксарской ТЭЦ-2, о чем спросил автор этих строк, Денис Паслер ответил: «Во многих регионах, наоборот, ликвидируют котельные — лишние и дорогие источники тепла, передавая нагрузку на централизованное теплоснабжение. Если при наличии мощностей ТЭЦ на какой-то территории ситуация рассматривается как-то иначе, это, мне кажется, неверно. Зачем в зоне эффективного действия станции тратить бюджетные средства, деньги налогоплательщиков на строительство котельной, которая не нужна?»

Андриана Тимофеева, директора филиала, непосредственно работающего на территории республики, этот вопрос, безусловно, тоже серьезно беспокоит: «Законодательство предусматривает приоритетное использование комбинированной выработки электрической и тепловой энергии (ТЭЦ), развитие систем централизованного теплоснабжения. Строительство котельных в зоне эффективного источника теплоснабжения не соответствует положениям ст. 3 п. 3,4 Федерального закона № 190 «О теплоснабжении».

К сведению: Чебоксарская ТЭЦ-2 с ее хорошими технико-экономическими показателями входит в десятку электростанций Поволжья с самым низким тарифом на тепловую энергию. Ее резервы тепловой мощности составляют порядка 44% — новые микрорайоны можно обеспечить теплом без дополнительных затрат. Подключение промышленного и жилого массива к централизованному теплоснабжению от ТЭЦ-2 позволит повысить эффективность работы станции и в последующем минимизировать рост тарифов тепла и горячей воды. «За счет комбинированной выработки тариф тепловой энергии от ТЭЦ намного ниже, чем от любой котельной, и об этом нельзя забывать», — уточнил Андриан Григорьевич.

О примерах ярких и… темных

Тема задолженности потребителей — без нее в последние годы не обходится ни одна встреча с руководителями ресурсоснабжающих компаний. И на этот раз тревожная нота прозвучала в вопросах нескольких журналистов — с системной проблемой отрасли компания сталкивается во всех регионах присутствия. Говоря о размере задолженности клиентов, Денис Паслер несколько раз использовал прилагательное «огромный»: «огромные деньги», «огромная проблема»… И это действительно так. Общий долг потребителей перед «Т Плюс» сегодня превышает 67 млрд рублей: «При том, что в обеспечение надежности в этом году, я говорил, мы вложили 25 млрд рублей, если бы с нами расплатились, представляете, насколько мы могли бы увеличить вложения в ремонт, обновление наших станций, сетей!»

Один из путей нормализации платежей и минимизации нецелевого использования средств посредниками в лице исполнителей коммунальных услуг (задолженность по теплоэнергии только управляющих компаний в целом по «Т Плюс» составляет 28,4 млрд рублей) руководство компании видит в переходе на прямые расчеты с населением: «У нас есть яркие примеры, когда после перехода на прямые договоры в городах собираемость резко повысилась. И нет ни одного случая, чтобы при системе прямых расчетов ситуация ухудшилась — везде только плюсы».

К сожалению, примеры вывода управляющими компаниями собранных с населения за ЖКУ средств через мошеннические схемы, банкротство старых УК и создание новых компаний есть и в Чувашии. В их числе Светлана Жаркова назвала печально известные «Новэк», «ПИК-1», УК в ЖКХ г. Новочебоксарска и другие. Всего же потребители республики филиалу «Марий Эл и Чувашии» Т Плюс задолжали 1,6 млрд рублей. В структуре общего долга большая часть относится именно к сфере ЖКХ. В «черном списке» крупнейших должников в Чувашии — управляющие компании «Текстильщик», «Реал-Люкс», «Надежный», «Олимп», «СК № 2», «ЖЭК21», «Управдом», УК в ЖКХ г. Новочебоксарска. При этом практика показывает, что 95% жителей Чувашии и Марий Эл своевременно вносят плату за коммунальные услуги — еще один плюс в пользу прямых расчетов с населением.

Кстати, именно тем клиентам, которые напрямую и добросовестно платят энергетикам за тепло и горячую воду, адресована ежегодная акция энергокомпании «В новый год — без долгов!». Для участия в ней необходимо выполнить всего два условия — погасить задолженность, если таковая имеется, и внести ноябрьскую оплату вместе с предоплатой декабря. Ценные подарки будут разыграны в начале наступающего года.

Фото: Денис Паслер ответил на вопросы журналистов из 16 регионов страны.

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