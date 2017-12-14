В Нижнем Новгороде и Самаре пройдёт окружной полуфинал конкурса «Лидеры России»

15–18 декабря в Нижнем Новгороде и Самаре состоится полуфинал Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» в Приволжском федеральном округе. Конкурс организован по инициативе Президента России В.В. Путина и является флагманским проектом открытой платформы «Россия – страна возможностей».

Полуфинал в Приволжском федеральном округе пройдёт в двух городах: Нижнем Новгороде и Самаре. Из 301 полуфиналиста ПФО 148 человек приглашены в Нижний Новгород, в том числе: из Нижегородской области – 53, Пермского края – 29, Республики Удмуртия – 20, Республики Чувашия – 19, Кировской области – 10, Пензенской области и Республики Мордовия – по 6, Республики Марий Эл – 5 участников.

В Самару приедут 153 конкурсанта, в том числе: из Самарской области – 48, Республики Татарстан – 38, Республики Башкортостан – 22, Саратовской области – 21, Оренбургской области – 16, Ульяновской области – 8 человек.

Все они являются победителями дистанционного этапа конкурса, на который в ПФО поступило более 32 тыс. заявок.

В мероприятии в Нижнем Новгороде примут участие: полномочный представитель Президента РФ в ПФО Михаил Бабич, Министр транспорта Российской Федерации Максим Соколов, врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин, проректор РАНХиГС, директор Высшей школы государственного управления Алексей Комиссаров, наставники проекта – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров и президент АО «Объединенная судостроительная корпорация» Алексей Рахманов, а также члены наблюдательного совета – заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман и ректор РГСУ Наталья Починок.

Среди участников и гостей полуфинала в Самаре: советник Президента Российской Федерации Владимир Толстой, врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, генеральный директор корпорации «Роскосмос» Игорь Комаров, ректор РАНХиГС Владимир Мау, а также председатель Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексей Репик и главный редактор газеты «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин.

Оценка участников будет проводиться по 8 компетенциям: лидерство, нацеленность на результат, стратегическое мышление, умение работать в команде, коммуникация и влияние, внедрение изменений, инновационность, социальная ответственность. Конкурсантов ждут деловые игры, решение кейсов производственных и социальных управленческих проблем в постоянно меняющихся составах команд. Все полуфиналисты вместе с результатами тестов получат рекомендации по развитию управленческих компетенций.

По итогам полуфиналов 300 лучших участников со всей России выйдут в финал конкурса, который состоится в феврале 2018 года в Москве. Финалисты получат образовательные гранты в размере миллиона рублей.

Финал определит 100 победителей, которые получат возможность в течение года работать и общаться с наставниками проекта из числа ведущих управленцев страны, в числе которых главы федеральных министерств и ведомств, губернаторы, руководители государственных и частных компаний, общественных и деловых ассоциаций.

«Лидеры России» – всероссийский конкурс для руководителей нового поколения. Оператор конкурса – Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). http://лидерыроссии.рф/

«Россия – страна возможностей» – это открытая платформа для проектов по развитию стратегии социальных лифтов, поддержке значимых благотворительных акций, деятельности волонтеров и социальных активистов. Линейка проектов «Россия – страна возможностей» рассчитана на перспективных управленцев, предпринимателей, молодых профессионалов, волонтеров и школьников.

Платформа «Россия – страна возможностей» на сегодняшний день включает в себя 13 самостоятельных проектов.

Наставничество, обеспечивающее связь поколений и преемственность лучших социальных, управленческих и благотворительных практик – ключевая особенность проектов открытой платформы «Россия – страна возможностей». http://странавозможностей.рф/

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики