Выгоды — больше, издержек — меньше

Бизнесу поможет корпоративная связь от «Ростелекома»

Сократить издержки, получив максимум выгоды… Как это сделать с помощью снижения затрат на корпоративную связь? Ответ — в нашей статье.

Каждый предприниматель стремится не только получить прибыль, но и сократить расходы, в том числе на корпоративную связь. «Ростелеком» предлагает экономить на звонках за счет полного безлимита внутри сети оператора на тарифах мобильной линейки «Бизнес».

Звонить за ноль рублей можно на мобильные и городские номера «Ростелекома» в любой регион страны (за исключением г. Севастополя и Республики Крым). При этом в пакете «Бизнес 600» абоненту за 200 рублей в месяц будут доступны еще 600 бесплатных минут на все номера России, 600 SMS и 5 Гб мобильного трафика.

В пакет «Бизнес 1000» за 300 рублей входят 1000 минут, 1000 SMS и 10 Гб; «Бизнес 2000» за 600 рублей — 2000 минут, 2000 SMS и 15 Гб соответственно.

Неизрасходованный объем интернет-трафика при положительном балансе можно перенести на следующий месяц.

Для каждого клиента — индивидуального предпринимателя, представителя малого, среднего или крупного бизнеса либо государственной структуры — «Ростелеком» может сформировать индивидуальное предложение. Система оплаты — кредитная. Перейти на обслуживание в «Ростелеком» корпоративные клиенты могут с сохранением мобильных номеров. Смена тарифа внутри линейки «Бизнес» осуществляется бесплатно.

Наибольшую выгоду клиент получает при подключении пакета услуг «Быть в плюсе», в состав которого входит доступ в Интернет на необходимой скорости, а также одна или несколько дополнительных услуг. Экономия при подключении пакета «Быть в плюсе» составляет до 50% от базовой стоимости услуг.

Подключить корпоративную мобильную связь как отдельную услугу или в пакете «Быть в плюсе» можно в ближайшем центре продаж и обслуживания клиентов, оформив заказ на сайте www.rt.ru или позвонив по номерам 8-800-200-3000 (звонок бесплатный), 8 (8352) 57-11-45.

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