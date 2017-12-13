Глава Чувашии Михаил Игнатьев: «Мы хотим оказать содействие муниципалитетам по своевременному вводу объектов и отслеживать прохождение бюджетного рубля»

13 декабря в ходе заседания Кабинета Министров Чувашской Республики рассмотрен Порядок принятия решения о централизации закупок товаров, работ, услуг, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субсидий из республиканского бюджета бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов.

Документ предполагает разделение ответственности между государственным органом и муниципалитетом при проведении торгов. Государственный орган будет проводить госзакупки, а техническая часть остается за муниципалитетом.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Владимир Аврелькин пояснил, что централизация закупок будет осуществляться только для объектов капитального строительства муниципальной собственности стоимостью более 30 млн рублей и софинансируемых из федерального и республиканского бюджетов.

Владимир Аврелькин обратил внимание, что в настоящее время документ не согласован в администрации города Чебоксары.

Глава республики Михаил Игнатьев, комментируя документ, подчеркнул, что решение о централизации принимается для повышения бюджетной эффективности закупок на муниципальном уровне, так как это сделано на республиканском уровне. Бюджетная эффективность республиканских аукционов выше муниципальных в 1,5-2 раза.

Тогда как по ряду госзакупок, которые проводились в 2017 году в Чебоксарах, в частности, по рекультивации Пихтулинской свалки, на заключение контракта удалось выйти только в сентябре, поскольку конкурсная документация вызывала большие сомнения федеральной антимонопольной службы.

«Мы не хотим ухудшать проведение качества государственных и муниципальных закупок. Мы хотим оказать содействие муниципалитетам по своевременному вводу объектов и отслеживать прохождение бюджетного рубля. Это решение направлено на благо жителей города», – резюмировал Глава республики.

Председатель Правительства Чувашии Иван Моторин выразил уверенность, что с принятием подобного решения повысится эффективность реализации государственных программ.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики