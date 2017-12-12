Поздравление Председателя Госсовета Чувашии Валерия Филимонова с Днем Конституции

Уважаемые соотечественники!

Поздравляю вас с Днем Конституции Российской Федерации!

Принятие всенародным голосованием новой Конституции стало важнейшим общественно-политическим событием в новейшей истории многонациональной России. Основной Закон вобрал в себя значительные достижения мирового конституционно-правового строительства, заложил прочный фундамент демократического государства.

Это один из значимых государственных праздников свободной и великой страны, сила которой – в единстве и сплоченности всего народа.

Парламент Чувашии свою законотворческую деятельность ведет в строгом соответствии с нормами Конституции, продуктивно взаимодействуя со всеми органами власти и институтами гражданского общества. Наши совместные усилия направлены на упрочение демократических ценностей, укрепление стабильности в регионе, создание условий для реализации его экономического потенциала.

Желаю вам, дорогие соотечественники, мира, согласия, здоровья и новых свершений на благо Чувашии и России!

Председатель Государственного Совета Чувашии Валерий Филимонов