Признаны самыми добрыми

Подведены итоги всероссийской экологической акции «Марафон добрых дел». В итоговом рейтинге первое место занял Санкт-Петербург, на второй строчке расположилась Казань, на третьей — Ульяновск. В первую десятку, заняв восьмое место, вошли также Чебоксары. Напомним, одним из самых добрых в стране город числился и в прошлом году.

В рамках марафона назвали также лучших экоактивистов и «самые добрые школы». Как объясняют организаторы акции, при составлении рейтинга подсчитывалось не только количество проведенных экологических мероприятий (всего по стране их набралось более 55 тысяч), но и их социальный эффект, а также резонанс в СМИ и соцсетях.

Во время «Марафона добрых дел» в России прошло свыше 4000 субботников, больше 3000 акций по сбору вторсырья и утилизации отходов и множество других мероприятий.