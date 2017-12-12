Единая карта школьника в Чебоксарах пополнится новой услугой

И поедут, и поедят

В ближайшее время ученики смогут использовать ее не только как пропуск в школу и как платежное средство для расчетов в школьной столовой. По словам начальника управления образования администрации Чебоксар Дмитрия Захарова, кроме двух основных функций карта учащегося позволит также оплачивать поездки в общественном транспорте. Одной картой школьники будут платить за питание и проезд, а родители получат отчеты об этом в личных кабинетах или через СМС-уведомления, сообщают в управлении образования города. В полной мере единая карта заработает в начале 2018 года.

«Создание безопасных условий для маленьких чебоксарцев – одна из приоритетных задач администрации города, – говорит заместитель главы администрации Чебоксар по социальным вопросам Алла Салаева. – А отсутствие наличного оборота денег в школах снизит риски появления преступности среди детей и подростков».