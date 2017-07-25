В Чебоксарах ко Дню города планируют открыть два детсада

Успевают ли строители сдать объекты к намеченному сроку, обсудили на еженедельной городской планерке.

По словам замначальника управления архитектуры и градостроительства Дениса Майорова, рассчитанный на 240 мест детский сад по улице Розы Люксембург в микрорайоне Альгешево практически готов. Завершены строительно-монтажные и отделочные работы, смонтировано необходимое оборудование, сейчас завозят мебель. Что же касается детсада на 100 мест в микрорайоне Радужный, то тут обстановка чуть менее радужная. Комиссия госстройнадзора Минстроя Чувашии обнаружила на объекте недоделки, сейчас ведутся работы по их устранению. Тем не менее строители обещают, что и этот садик откроется ко дню рождения города.