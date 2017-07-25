В агрофирме «Слава картофелю» прошел День поля

ТАМ, ГДЕ РОДИТСЯ ВТОРОЙ ХЛЕБ

Далеко за горизонт уходят бескрайние картофельные поля в Комсомольском районе. «Второй хлеб» стоит в цвету, и, если даст погода, уже через неделю-другую аграрии приступят к уборке ранних сортов. На днях в хозяйстве агрофирмы «Слава картофелю» прошел День картофельного поля. Картофелеводы республики и ближайших регионов изучали уникальный опыт прямо в полях и не скрывали восторга при виде ухоженных угодий.

Сейчас трудно поверить, что когда-то всего этого не было. История агрофирмы «Слава картофелю» началась в 2001 году, что называется, с нуля: со взятых в аренду 35 гектаров земли и техники. Сегодня «Слава картофелю» выросла до группы компаний и объединяет четыре сельхозпредприятия в трех районах республики. Агрофирмы «Слава картофелю», «Слава картофелю — Канаш» и «Комсомольские овощи» выращивают продовольственный картофель и овощи, а «Слава картофелю — Яльчики» специализируется на производстве оригинального и элитного семенного картофеля.

— В 90-е приходилось много бывать за рубежом, — говорит соучредитель агрофирмы Александр Капитонов. — Я все удивлялся: как, например, финнам удается добиться урожайности картофеля в 400–500 центнеров с гектара в их достаточно суровом климате. Там ведь даже на полях камни. У нас средняя урожайность составляла 150 центнеров. Стали думать, в чем же секрет. Оказалось, в технологии, чистых семенах, средствах защиты. Ездили учиться в Голландию, Финляндию, другие страны и поняли, что все это можно делать и здесь. Ведь у нас прекрасная плодородная земля, есть все возможности. Своим примером не только мы, но и другие хозяйства Чувашии это доказывают.

В хозяйстве говорят: получить качественный картофель к столу можно только из хорошего семенного материала. Вот почему выращиванию семенного картофеля высокой репродукции, чистого, без вирусов, на агрофирме уделяется самое пристальное внимание. Поражает и сам масштаб предприятия: оно напоминает отлаженное высокотехнологичное производство.

КСТАТИ

Агрофирма «Слава картофелю» входит в первую десятку крупнейших производителей картофеля и овощей в России.

Первым делом гостям показали «святая святых» агрофирмы — пространственно изолированный участок поля недалеко от села Тобурданово Канашского района. Здесь на участке в 42 сотки разместилось несколько десятков тоннельных теплиц, в которых из микрорастений получают мини-клубни. Как рассказал генеральный директор агрофирмы Хасиятулла Идиатуллин, пришлось потрудиться, чтобы найти землю, где бы не было поблизости ни деревни, ни других посадок картофеля. Такая оторванность от внешнего мира, объяснили специалисты, нужна для защиты растений от вирусов. И даже техника в зоне изоляции своя: на остальных полях ее не используют. Кстати, чистый семенной материал агрофирма приобретает в подмосковном ВНИИ картофельного хозяйства имени Лорха. Именно там находится банк здоровых сортов картофеля.

Крохотное растение продержат в тепличных условиях до середины августа. К этому времени оно даст мини-клубни. А затем ценные клубеньки отправят в специальное хранилище, где их будут также хранить отдельно от других семян, пояснила агроном Светлана Филиппова. Кстати, зайти в теплицу гостям не разрешили — растения оберегают от малейшего попадания инфекции. К слову, и самим работникам заходить в теплицу дозволяется только в спецодежде.

В этом году под картофель в агрофирме отвели 750 гектаров земли. Всего же группа компаний «Слава картофелю» располагает более чем 5 тысячами га плодородных угодий.

Идеально ровные и чистые ряды — на поле оригинального семеноводства. Здесь выращивают сорта категории суперэлита: Ред Скарлетт, Импала, Невский, Жуковский ранний. Еще одно поле вблизи села Кушелга Яльчикского района — сортоиспытательное. Здесь на площади в 90 гектаров соседствуют сразу 20 сортов картофеля. Как сообщил заместитель директора агрофирмы по семеноводству Алексей Селиванов, каждый год агрофирма высаживает новые сорта. На тестовых полях их проверяют на устойчивость к вирусам, урожайность и товарные качества. Самые лучшие сорта, показавшие себя с хорошей стороны в течение нескольких лет, внедряют в производство. Но удивляют на поле не только порядок и ухоженность. Огромная поливальная машина протянулась здесь от одного края плантации до другого.

— Больше половины площадей картофеля находится под орошением, — рассказывают в хозяйстве. — Технику закупили в Саудовской Аравии несколько лет назад. В этом году дождей хватает, так что поливали всего один раз.

Выращенный урожай на агрофирме закладывают в современные хранилища. Одно из них — в деревне Полевые Пинеры. Внутри оно похоже на мини-завод, а нужную температуру и влажность позволяет поддерживать система микроклимата.

— В чем секрет успеха? Он складывается из нескольких факторов: это и кадры, и технологии, и техника, и средства защиты, и семена.., — перечисляет Хасиятулла Идиатуллин. — Ну и, конечно, все нужно делать вовремя, в сроки, ничего не упускать. Тогда все получается.

Сегодня в ГК «Слава картофелю» работает около 250 человек. На предприятии много молодых сотрудников. Молодежь с желанием работает на селе и, самое главное, достойно зарабатывает. Агроном Светлана Филиппова, например, учебу после бакалавриата в Чувашской сельскохозяйственной академии совмещает с работой в агрофирме. Сюда она пришла на практику и сразу для себя решила, что останется здесь работать.

— Меня поразили масштабы и современное производство, — говорит специалист. — В компании сложился дружный коллектив, специалисты постоянно выезжают на стажировки, в интересные поездки, так что не вижу смысла переезжать в город.

— Хорошо, что молодежь поверила: на земле можно заработать, — отмечает Хасиятулла Идиатуллин. — Если с умом к ней подойти, хлеб с маслом всегда будут. А профессионалов своего дела мы ценим. Все сотрудники получают соцпакет. В него входят путевки в санатории, поездки на отдых, льготное питание в столовой, льготная цена на продукцию агрофирмы и другие вознаграждения сотрудников за хорошую работу.

Вот и сейчас после окончания Дня поля всем коллективом предприятие отправилось на отдых в санаторий в Ульяновской области.

Уверенно смотрит в будущее самое большое картофелеводческое предприятие республики. Почти достроена лаборатория оригинального семеноводства картофеля, открытие которой запланировано на ноябрь. Она будет своего рода уникальной в Чувашии. В лаборатории будет осуществляться микроклональное размножение растений картофеля путем культивирования оздоровленных растений на питательной среде, а также проведение их диагностики на наличие скрытой зараженности вирусными и бактериальными инфекциями. А это значит, что производство высококачественного семенного материала на благодатной комсомольской земле выйдет на новый уровень.

Фото автора: В такие теплицы высаживают микрорастения картофеля из пробирок.

Фоторепортаж