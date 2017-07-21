Живопись — поэзия красок

ОНА ОБЪЕДИНЯЕТ ЛЮДЕЙ БЕЗ КАКИХ-ЛИБО СЛОВ

Мастеров кисти из Чувашии, Татарстана, городов Самары и Уфы, а также Беларуси и Украины приветствовал вчера в Чувашском государственном художественном музее Глава Чувашии Михаил Игнатьев.

Руководитель региона с неподдельным интересом осмотрел выставку работ участников ХI Кокелевского международного пленэра-симпозиума под названием «Роль изобразительного искусства в сближении народов, их дружбе и сотрудничестве».

Сотрудники музея выстроили экспозицию так, что в ее центре оказались три ранние, еще студенческие, живописные работы Алексея Кокеля, а вокруг — картины его соратников и учеников. Игнатьев побеседовал с живописцами и подчеркнул, что поддержка искусства — важнейшая составляющая развития народа.

С 10 июля участники пленэра проводили мастер-классы в селе Тарханы Батыревского района, знакомились с красотой чувашской земли и переносили увиденное на холст, создавали свои шедевры. Вместе со взрослыми впервые творили юные художники из Батыревской детской школы искусств, которые ежедневно в течение недели приезжали в Тарханы и учились писать под руководством опытных наставников.

За одиннадцать лет в Кокелевских пленэрах приняли участие 130 художников. Мастера кисти всегда с благодарностью отзываются о пребывании в Чувашии. Не стал исключением и председатель Союза художников Республики Татарстан, заслуженный художник России Зуфар Гимаев: «Батыревский район для меня — особенный. С кем бы я ни встречался, люди здесь просто прекрасные, добрые, отзывчивые и красивые — с удовольствием пишу их портреты. Куда ни посмотреть, везде красивейшие места. С удовольствием рисую, пишу, радуюсь и получаю заряд на весь год!»

А председателя Гродненской областной организации художников Республики Беларусь Николая Бондарчука удивило большое сходство Чувашии с его родиной: «Во-первых, конечно же, природа. Во-вторых, удивила поразительная схожесть чувашского орнамента с белорусским, встречаются те же геометрические изображения. В-третьих, это народ — такой же простой, приветливый, добродушный и отзывчивый!»

Да и по словам других живописцев, пленэр создает своеобразную ауру для создания новых работ, дает возможность переосмыслить свое творчество, наметить планы, экспериментировать.

ДОСЛОВНО

ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ, доктор культурологии, профессор, руководитель Кокелевских международных культурных проектов:

— Сегодня Глава Чувашии еще раз подтвердил, что, несмотря ни на какие политические, экономические сложности, власти республики последовательно поддерживают людей творческих, ибо только искусство способно безусловно объединять людей разных национальностей, разных государств. Меня потрясло, что на пленэр приехали не только белорусы, но и украинцы. Молодые художники из этой страны признались, что теперь им грозит по меньшей мере увольнение с работы, если кто-то узнает об их поездке в Россию. Но даже это не остановило ребят. Значит, не зря мы выбрали тему нынешнего пленэра.

Фото Максима Васильева: В десяти пленэрах, состоявшихся за период с 2007 по 2016 годы, его участники создали свыше 1000 живописных работ. Традиционно итоги пленэра подводят большим вернисажем в Чувашском художественном музее.