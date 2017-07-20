В Лакреевский лес возвращаются белки

Когда-то люди приходили в Лакреевский лес, чтобы покормить белок. Но со временем хвостатые непоседы почти исчезли из этих мест. Парк намерен восстановить популяцию белок, ведь именно этот пушистый зверек является его символом.

Уже в августе ко Дню города Чебоксары и 60-летнему юбилею парка в «Лакреевский лес» заселят десять алтайских белок-телеуток, которых привезут из казанского питомника. По словам зоологов, это самый крупный представитель беличьего семейства с густым мехом и ярко-рыжими кисточками на ушах. Телеутки очень подвижны, умны и доброжелательны.

А чтобы зверьки лучше прижились и привыкли к людям, парк планируется оборудовать бельчатниками — специальными домиками, которые смогут защитить новоселов от снегопадов и холодов, где есть кладовая для запасов еды, место для рождения и вывода детенышей. Кстати, в строительстве комфортабельного жилья для белок могут поучаствовать и горожане, ведь на днях Центральный парк культуры и отдыха «Лакреевский лес» и администрация Чебоксар объявили конкурс «Беличий дом». Для участия до 31 июля необходимо подать заявку на электронную почту lakreevpark@mail.ru. Принимать домики в парке будут с 1 по 5 августа.

Фото cap.ru: В городских условиях белки-телеутки строят себе гнезда или живут в пустых скворечниках. Могут весить до 500 граммов, питаются орехами, семенами и желудями. Приносят по 2 выводка в год, по 3-10 детенышей, которые уже через месяц начинают резвиться и прыгать по деревьям.