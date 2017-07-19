Стоянка для электромобилей

На этой неделе Правительство России утвердило ряд изменений в правилах дорожного движения.

Так, в ПДД появились дорожные знаки особых предписаний: «Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств», «Зона с ограничением экологического класса грузовых автомобилей» и информационная табличка «Экологический класс транспортного средства». Введены и новые термины «электромобиль» и «гибридный автомобиль». Соответствующие дорожные знаки и разметка обозначат места их зарядки и парковки.

Но пока в Чувашии с этим можно повременить. По сведениям УГИБДД МВД по Чувашской Республике, такие автомобили у нас еще не зарегистрированы. К слову, цены на электромобили стартуют от 3 миллионов рублей, автогибриды на двести–двести пятьдесят тысяч рублей дороже.

Ранее вступил в силу закон, который запрещает оставлять детей младше семи лет в автомобиле одних. За это будут штрафовать. В измененных правилах дорожного движения маршрутным автобусам запрещается высаживать и принимать пассажиров в зоне действия знака «Остановка запрещена».

Поправки коснулись и приверженцев безмоторного способа передвижения на двух колесах. В частности, теперь велосипедисты, не достигшие 14-летнего возраста, могут ездить по тротуарам и пешеходным дорожкам, если их сопровождает взрослый. К перечисленному следует добавить и то, что скоро может вырасти транспортный налог на дорогие автомобили.