МВД проводит служебную проверку по факту смертельного ДТП с участием сотрудника полиции

В результате аварии двое жителей Яльчикского района получили травмы, несовместимые с жизнью.

Руководством МВД по Чувашской Республике назначена служебная проверка по факту ДТП с участием сотрудника ОВД. 14 июля около 21.30 часов на автодороге «Комсомольское-Яльчики-Буинск» возле деревни Новое Тинчурино 27-летний сотрудник МО МВД России «Комсомольский» на личном автомобиле «Шкода Октавия» совершил наезд на двоих мужчин, находившихся на краю проезжей части. Жители деревни Малая Таяба, в возрасте 54 и 35 лет получили травы, несовместимые с жизнью.

Материалы по факту ДТП направлены в Следственное управление Следственного комитета России по Чувашской Республике для принятия процессуального решения. По результатам служебной проверки будет решен вопрос об увольнении сотрудника из органов внутренних дел и привлечении к строгой дисциплинарной ответственности его руководителей.

Руководство МВД по Чувашской Республике выражает соболезнования близким погибших.

Пресс-служба МВД по Чувашской Республике