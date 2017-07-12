Со следующей недели ХК «Чебоксары» начинает предсезонную подготовку

Дебютировавший в прошлом году хоккейный клуб «Чебоксары» в предстоящем сезоне также примет участие в первенстве Высшей хоккейной лиги. Со следующей недели для команды стартуют учебно-тренировочные сборы.

С 17 по 19 июля игрокам и претендентам на попадание в столичный клуб предстоит прохождение медицинского осмотра. Сразу же после этого с 20 по 24 июля они проведут учебно-тренировочный сбор на территории республиканского Центра спортивной подготовки им. А. Игнатьева, с 25 июля по 6 августа – на базе физкультурно-оздоровительного центра «Белые камни» Минспорта Чувашии. По приезде в Чебоксары их ожидает выход на лёд «Чебоксары Арена», где они продолжат тренироваться до 22 августа.

После этого ХК «Чебоксары» ждёт первый официальный старт сезона – турнир на Кубок Главы Чувашии. Он состоится с 23 по 26 августа. Данные соревнования пройдут в республике во второй раз. Именно этот турнир для тренеров является ключевым в решении вопроса о формировании итогового состава команды для участия в первенстве Высшей хоккейной лиги. Отметим, что наставником клуба «Чебоксары» по-прежнему остаётся Сергей Нуржанов, а его помощником – Алексей Трофимов.

Целями и задачами на сезон Алексей Трофимов поделился с пресс-службой команды:

«Будем стремиться к самому максимальному результату. Мы постараемся исправить ошибки прошлого сезона, когда после резвого старта пошла серия поражений, и мы попали в психологическую яму. В свою очередь хочется обратиться к болельщикам. Не унывайте после поражений и поддерживайте нас до конца! Впереди длинный и трудный сезон, но мы постараемся оправдать ваши ожидания», — приводится цитата помощника главного тренера на официальном сайте ХК «Чебоксары».

Добавим, что в предсезонном турнире на Кубок Главы Чувашии примут участие четыре хоккейных клуба: ХК «Кристалл» (г. Саратов), ХК «Мордовия» (г. Саранск), ХК «Тамбов» (г. Тамбов) и ХК «Чебоксары» (г. Чебоксары). В прошлом году «хозяева» льда заняли второе место, уступив соседям из Мордовии.

Источник: Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики