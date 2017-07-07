От коней до комбайнов

Под аккомпанемент дождя прошла в Татарстане выставка-форум «Всероссийский день поля–2017». Но и высокие гости, и организаторы дружно заявили: для такого большого форума дождь не помеха.

В выставке (общая площадь ее составила 60 га) участвовали более 200 компаний, около 15 тысяч специалистов из регионов России и ближнего зарубежья. Себя показать и других посмотреть отправилась и делегация Чувашии во главе с министром сельского хозяйства республики Сергеем Артамоновым. В Казань приехали представители районов республики. Свои достижения продемонстрировали предприятия, производящие сельхозтехнику, известное картофелеводческое хозяйство, ветеринарная фирма, племенной конный завод…

Облачившись в дождевики и вооружившись зонтами, гости и участники выставки знакомились с экспозициями современных агротехнологий. Не обошли тему дождя и на совещании министра сельского хозяйства России Александра Ткачева с руководителями аграрных ведомств регионов, когда речь зашла о ходе уборочных работ. «Сегодня в стране намолотили 1,5 млн тонн хлеба, а год назад на данное время эта цифра была около 4 млн, — отметил Ткачев. — Сроки уборки отодвинулись на две, а где-то на три недели. Мы должны понимать, что по всей территории будет такая картинка, и должны быть к этому готовы».

Александр Ткачев, министр сельского хозяйства РФ:

— Сельское хозяйство России серьезно развивается, мы прирастаем в объемах производства, в качестве продукции, вытесняя с полок импортную продукцию. За последние три года мы сократили импорт продовольствия в два раза, это огромная победа наших аграриев. Сегодня мы выполняем историческую миссию, через пять-семь лет наша страна способна полностью заместить и производить в полном объеме продукты питания, то есть закрыть дефицит и выйти на внешние рынки. Из выступления на открытии Всероссийского дня поля–2017

Фото Олега Мальцева: Артистов, как и аграриев, погодные условия не смутили.

Татарстанцы с гордостью демонстрировали на выставке белых норок, а представители Чувашии — племенных лошадей русской рысистой породы.

Чувашия была представлена и в экспозиции национальных подворий. Наши умельцы показали мастер-класс лозоплетения, обряды приготовления старинного хмельного напитка и отбивания зерна цепами. Правда, в связи с погодными условиями один из показательных обрядов — сенокос — пришлось отменить.

Впервые Всероссийский день поля посетил министр сельского хозяйства Китая Хань Чанфу, решивший познакомиться с экспортным потенциалом регионов. Возможно, привезенные из Чувашии козы, как экспортный вариант, его тоже заинтересовали…