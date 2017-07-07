В Чебоксарах появится бесплатный городской Wi-Fi

НА ТРОЛЛЕЙБУСЕ В ЭПОХУ ИНТЕРНЕТА

С 1 сентября в чебоксарских троллейбусах начнет постоянно работать бесплатный вай-фай. Не на всех — лишь на четырех маршрутах, зато самых длинных: № 1, 4, 20 и 21. На них выходит 81 троллейбус, а всего в городе их чуть больше 200.

— Проект называется «Городской wi-fi», — рассказал на встрече с журналистами замдиректора МБУ «Чебоксары-Телеком» Михаил Гоголев, — и носит социальную направленность. Пассажиры смогут выходить в Интернет бесплатно. Причем один раз зарегистрировавшись в сети, больше регистрироваться не придется. Городским вай-фаем можно будет пользоваться в общественном транспорте на определенных маршрутах, а также на Красной площади и в парках «Лакреевский лес» и имени космонавта Андрияна Николаева.

В одном троллейбусе, к примеру, к точке вай-фая одновременно смогут подключить 50 человек. В парках и на Красной площади — больше, поскольку и число точек доступа там значительно выше. К примеру, на Красной площади пользоваться гаджетами смогут несколько сотен человек.

Проект «Городской wi-fi» носит пилотный характер, и средства на его реализацию, а это около 4 млн рублей, выделяют из муниципального бюджета по программе «Информационное общество города Чебоксары».

— Если сравнивать с другими городами, то подобный муниципальный проект, связанный с общественным транспортом, есть в Москве, в метро. А если брать наших ближайших соседей, то в Казани и Нижнем Новгороде такого нет. Проект реализуется по сервисной модели, — пояснил Михаил Гоголев, — город не покупает оборудование, а заказывает услугу и будет ежемесячно оплачивать ее оператору, который выиграл объявленный конкурс.

Имя оператора не называется, поскольку «мы не делаем ему рекламу», пояснил сотрудник МБУ «Чебоксары-Телеком».

У проекта «Городской wi-fi» есть еще одна важная социальная задача, помимо обеспечения граждан свободным доступом к информационным ресурсам. Он связан с программой «Безопасный город». И благодаря Интернету камеры видеонаблюдения будут установлены в общественном транспорте — в этом очень заинтересованы правоохранительные органы. Да и сами граждане.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

880 километров оптоволоконного кабеля было проложено в тоннелях Московского метро, чтобы пассажиры «подземки» могли пользоваться единым высокоскоростным бесплатным Интернетом. Благодаря этому с 2014 года бесплатная сеть Wi-Fi стала доступна в поездах всех линий Московского метрополитена.

Более 300 остановок планируют оснастить бесплатным Wi-Fi в Праге. Первая остановка с беспроводным доступом к Интернету появилась в столице Чехии в июне этого года.

В 20 автобусах в Гомеле в этом году появился бесплатный Интернет. До этого возможности выходить во всемирную сеть в общественном транспорте жители Беларуси были лишены. И только в конце сентября прошлого года Минсвязи Беларуси включило Wi-Fi-передатчики в перечень радиоэлектронных устройств, не подлежащих специальной регистрации в Минобороны республики. Тем самым появилась возможность предоставлять бесплатный Wi-Fi в автобусах, троллейбусах, трамваях и метро.

С 1 января 2017 года петербуржцы тестируют бесплатный Wi-Fi. Пока он работает в трех районах города: Петроградском, Василеостровском и Центральном.