Чебоксарские парки презентуют свой новый облик

Автор: Елена Тры access_time8 часов назадВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

ШАХМАТЫ НА ЗЕЛЕНОЙ ТРАВЕ

Словно со страниц книги Льюиса Кэрролла сказка о девочке Алисе, попавшей в страну чудес, переместилась на время в парк «Лакреевский лес». У цветочных ворот с часами гостей встречает Белый кролик. На аллеях парка, напоминающего больше волшебный сад, расположились скамейки-лебеди, а на зеленых газонах — белоснежные фигуры коней и косуль. Очаровательная Алиса созывает умников и умниц сыграть в гигантские шахматы. А загадочный Шляпник обещает раскрыть юным искателям свои самые невероятные фокусы…
Вот так теперь в Лакреевском лесу каждые выходные будут встречать посетителей, которых, несмотря на непогоду, становится все больше. Новый тематический проект «Алиса в сказочном лесу», стартовавший здесь в минувшую субботу, продлится до середины августа. Запланированы театрализованные программы, выступления артистов оригинального жанра.

Пока дети в парке катаются на аттракционах, родители могут отдохнуть на лавочках и почитать книги из уличной библиотеки. Фото автора

Карусели по карте
По словам художественного руководителя парка Марии Мироновой, сказочная тематика пришлась по душе посетителям Лакреевского леса и стала одной из веточек общей концепции развития крупнейшего в Чебоксарах парка, который в этом году отмечает юбилей — 60 лет. В дни торжеств 26 и 27 августа пройдут фестивали и концерты творческих коллективов, откроется фотовыставка, на которой можно будет проследить всю историю Лакреевского леса, от его зарождения до современного обновленного облика парка.
«Преображение стало возможным благодаря поддержке администрации Чебоксар, — рассказал директор парка Игорь Ивонтьев журналистам на недавней пресс-конференции. — Мы заменили асфальт, установили арт-объекты с подсветкой, указатели, скамейки, урны, провели редизайн аттракционов и поставили вокруг них новые ограждения, подключили систему видеонаблюдения, сделали многое другое, а с 3 июня в парке заработала автоматизированная платежно-пропускная система».
Успокоим горожан, вход в парк по-прежнему остается бесплатным, речь идет об оплате развлекательных услуг с помощью электронной карты-кошелька. На нее можно положить деньги, а пропускные турникеты возле аттракционов автоматически спишут нужную сумму, скажем, за катание на «Колокольчике». Благодаря такой системе посетителям не нужно стоять в очереди за билетами в кассу. А для парка — это возможность проследить востребованность аттракционов.

Алексей ЛАДЫКОВ, глава администрации города Чебоксары:
— Городские парки играют для города особую роль. Это место спокойного и безопасного досуга. Судя по отзывам посетителей, горожанам нравятся изменения, хотя некоторые и воспринимаются непривычно. Наша цель — сделать парки удобными и комфортными.

Белки вернутся в дубраву
«Лакреевский лес сильно изменился за последнее время», — поделилась впечатлениями мать троих детей Алина Иванова. Кстати, по распоряжению главы администрации Чебоксар Алексея Ладыкова многодетным семьям в городских парках предоставляется 50-процентая скидка, поэтому молодой маме здесь выдали особую электронную карту. «В парке стало просторнее и уютнее. На лавочках не сидят с бутылкой пива, а читают книжки, которые можно взять из библиотечного «скворечника». А еще мы очень ждем, когда в лесу появятся белки», — выразила надежду чебоксарка.
Весть о скором подселении новых постояльцев в парке подтвердил директор. «Помню, в юности мы с друзьями приходили сюда, чтобы покормить белок, а сейчас редкий человек заметит пушистого зверька, который, кстати, является символом Лакреевского леса, — сказал Игорь Ивонтьев. — Они появятся в нашем лесу ближе к юбилею, а сделать для них кормушки и домики помогут чебоксарцы, среди которых мы объявим конкурс «Дворец для белочки».
А вот как быть с другим животным и растительным миром парка? По словам неравнодушных горожан, обратившихся в редакцию «СЧ», мониторинг флоры и фауны Лакреевского леса не проводился более 30 лет. Общественники призывают вернуть парку статус особо охраняемой природной территории.
«Лес и без всяких регалий остается для нас особым. Здесь ничего нельзя сломать или вырубить без соответствующего ордера, — заверил директор. — Специально к юбилею мы выпустим экологический буклет с описанием животного и растительного мира парка. Сегодня принята стратегия развития, которая охватывает территорию леса и за пределами основной зоны отдыха. Это следующий этап модернизации, по которому также готовится свой проект».

Фото автора: Выпускница Чувашского института культуры и искусств Анастасия Плешкова в роли Алисы предлагает юным посетителям Лакреевского леса сразиться в шахматы «крупного калибра».

Опубликовано: 6 июля 2017

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