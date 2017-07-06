Чебоксарские парки презентуют свой новый облик

ШАХМАТЫ НА ЗЕЛЕНОЙ ТРАВЕ

Словно со страниц книги Льюиса Кэрролла сказка о девочке Алисе, попавшей в страну чудес, переместилась на время в парк «Лакреевский лес». У цветочных ворот с часами гостей встречает Белый кролик. На аллеях парка, напоминающего больше волшебный сад, расположились скамейки-лебеди, а на зеленых газонах — белоснежные фигуры коней и косуль. Очаровательная Алиса созывает умников и умниц сыграть в гигантские шахматы. А загадочный Шляпник обещает раскрыть юным искателям свои самые невероятные фокусы…

Вот так теперь в Лакреевском лесу каждые выходные будут встречать посетителей, которых, несмотря на непогоду, становится все больше. Новый тематический проект «Алиса в сказочном лесу», стартовавший здесь в минувшую субботу, продлится до середины августа. Запланированы театрализованные программы, выступления артистов оригинального жанра.

Карусели по карте

По словам художественного руководителя парка Марии Мироновой, сказочная тематика пришлась по душе посетителям Лакреевского леса и стала одной из веточек общей концепции развития крупнейшего в Чебоксарах парка, который в этом году отмечает юбилей — 60 лет. В дни торжеств 26 и 27 августа пройдут фестивали и концерты творческих коллективов, откроется фотовыставка, на которой можно будет проследить всю историю Лакреевского леса, от его зарождения до современного обновленного облика парка.

«Преображение стало возможным благодаря поддержке администрации Чебоксар, — рассказал директор парка Игорь Ивонтьев журналистам на недавней пресс-конференции. — Мы заменили асфальт, установили арт-объекты с подсветкой, указатели, скамейки, урны, провели редизайн аттракционов и поставили вокруг них новые ограждения, подключили систему видеонаблюдения, сделали многое другое, а с 3 июня в парке заработала автоматизированная платежно-пропускная система».

Успокоим горожан, вход в парк по-прежнему остается бесплатным, речь идет об оплате развлекательных услуг с помощью электронной карты-кошелька. На нее можно положить деньги, а пропускные турникеты возле аттракционов автоматически спишут нужную сумму, скажем, за катание на «Колокольчике». Благодаря такой системе посетителям не нужно стоять в очереди за билетами в кассу. А для парка — это возможность проследить востребованность аттракционов.

Алексей ЛАДЫКОВ, глава администрации города Чебоксары:

— Городские парки играют для города особую роль. Это место спокойного и безопасного досуга. Судя по отзывам посетителей, горожанам нравятся изменения, хотя некоторые и воспринимаются непривычно. Наша цель — сделать парки удобными и комфортными.

Белки вернутся в дубраву

«Лакреевский лес сильно изменился за последнее время», — поделилась впечатлениями мать троих детей Алина Иванова. Кстати, по распоряжению главы администрации Чебоксар Алексея Ладыкова многодетным семьям в городских парках предоставляется 50-процентая скидка, поэтому молодой маме здесь выдали особую электронную карту. «В парке стало просторнее и уютнее. На лавочках не сидят с бутылкой пива, а читают книжки, которые можно взять из библиотечного «скворечника». А еще мы очень ждем, когда в лесу появятся белки», — выразила надежду чебоксарка.

Весть о скором подселении новых постояльцев в парке подтвердил директор. «Помню, в юности мы с друзьями приходили сюда, чтобы покормить белок, а сейчас редкий человек заметит пушистого зверька, который, кстати, является символом Лакреевского леса, — сказал Игорь Ивонтьев. — Они появятся в нашем лесу ближе к юбилею, а сделать для них кормушки и домики помогут чебоксарцы, среди которых мы объявим конкурс «Дворец для белочки».

А вот как быть с другим животным и растительным миром парка? По словам неравнодушных горожан, обратившихся в редакцию «СЧ», мониторинг флоры и фауны Лакреевского леса не проводился более 30 лет. Общественники призывают вернуть парку статус особо охраняемой природной территории.

«Лес и без всяких регалий остается для нас особым. Здесь ничего нельзя сломать или вырубить без соответствующего ордера, — заверил директор. — Специально к юбилею мы выпустим экологический буклет с описанием животного и растительного мира парка. Сегодня принята стратегия развития, которая охватывает территорию леса и за пределами основной зоны отдыха. Это следующий этап модернизации, по которому также готовится свой проект».

Фото автора: Выпускница Чувашского института культуры и искусств Анастасия Плешкова в роли Алисы предлагает юным посетителям Лакреевского леса сразиться в шахматы «крупного калибра».