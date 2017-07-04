В Новочебоксарске провели круглый стол по благоустройству

«ПОКА ДАЖЕ ТРОТУАРЫ НЕ ВЕЗДЕ…»

Редакция газеты «Грани» задумала серию встреч на тему городской комфортной среды. На круглом столе «Новочебоксарск глазами художников» поговорили об особенностях родного города, в котором давно назрела необходимость преобразований в названной сфере.

Созданием комфортной среды у себя сегодня озабочены не только мегаполисы, но и совсем небольшие города. Наше время, которое часто называют временем вызовов и нарастающей конкуренции по всем фронтам, диктует необходимость перемен даже в самом отношении к той среде, в которой живут люди.

В Новочебоксарске генеральный план был создан еще в середине прошлого столетия. И до того грамотно и качественно, что с небольшими изменениями реализуется по сей день. Он же положен в основу устойчивого развития этой территории. Об этом говорил замначальника отдела капитального строительства архитектурно-градостроительного управления Новочебоксарска Олег Улангин.

Чуть больше десяти лет назад в Новочебоксарске проводили опрос, показавший, что город видится его жителям молодым и устремленным в будущее. Здесь стали заниматься малыми архитектурными формами, современным освещением, были выделены зеленые зоны. В центре благоустроена аллея Славы, там появились монумент воинам-интернационалистам, часовня. По-новому в городе попробовали взглянуть на набережную, потому что Новочебоксарск довольно долго не имел своего лица со стороны Волги. Сейчас в разработке уже вторая очередь этого проекта.

При этом в городе, построенном большей частью в 60-70-х годах прошлого века, возводятся новые микрорайоны. Проект планировки одного из строящихся жилищных комплексов принадлежит архитектору Станиславу Удякову, он же работает и над благоустройством этой территории, где уже задуман сквер, фонтан и даже исторические скульптуры.

– Качество жилища начинает приобретать значимость, – поясняет архитектор, – сейчас у покупателя есть выбор. И, значит, надо сделать так, чтобы территория была более приятной для людей. Тот, кто покупает квартиру, в принципе уже платит и за сквер, и за детские площадки, тренажеры, фонтан и скульптуру, которые там могут быть или не быть. И вот лучше, чтобы они там были.

Презентуя серию круглых столов, главный редактор «Граней» Наталья Колыванова показала выбранные редакцией примеры городских арт-объектов в разных регионах, которые призваны оживить серые или пришедшие в упадок городские уголки. Молодые активисты и предприниматели поддержали такую «раскраску». Конкретно же занимающиеся развитием города, строительством и благоустройством к раскраске гаражей и уткам из шин отнеслись более чем скептически.

– Арт-объект должен иметь некую адресность, – сказал свое слово Станислав Удяков. – А не как «тут грязно – давайте почистим». К арт-объекту должен быть подход, осознанность. Лучше всего для них подходят городские активные площадки, сделать которые совсем несложная задача.

– Если дать свободу «гаражному креативу», то мы поплывем в сторону поселков. Всякая деятельность в таком городе, как наш, должна быть в системе. Арт-объект сам по себе пустой креатив, – согласен директор «Ельниковской рощи» Валерий Андреев. Он считает, что «болезнью благоустройства» надо заразить всех жителей, и особенно чиновников и депутатов. Тогда дело может сдвинуться. И даже особых бюджетных средств на это не понадобится. Комфортная среда будет закладываться при строительстве.

Депутат городского собрания депутатов Андрей Семенов тоже за единый подход в этом деле. Надо, чтобы все, что привносится, совпадало с общей концепцией. Ведь взбрело же кому-то в центре города заправки построить.

Андрей Семенов, депутат городского Собрания депутатов Новочебоксарска, замдиректора АТП-6:

– Мы в первую очередь замечаем порядок и беспорядок, если говорить о комфортной среде, то все должно быть так, чтобы человек даже не задумывался, куда кинуть бумажку, где перейти дорогу. Так должно все строиться, так должны создаваться микрорайоны и дворы. Картинки, «раскраски» – это лишь продолжение всего этого. А у нас пока тротуары-то не везде проложены.

Фотохудожник Владимир Макаров уверен, что у города всегда были и есть сейчас большие амбиции в этом вопросе. Достаточно вспомнить, как в свое время жителям бесплатно предлагали цветы для высадки на балконах, чтобы минимальными средствами сделать город живым, цветущим и интересным. И новочебоксарцы активно откликнулись. Они без особых инструкций и указаний украшали балконы, с которых исчезло сохнущее белье, а появились розы, петуньи и ноготки.

И чтобы хоть отчасти вступиться за «картинки», стоит напомнить, что в Новочебоксарске был замечательный проект по преображению скучных панельных зданий. Толчок этому в свое время дала «Культурная столица Поволжья». Позднее свой проект разработал худсовет, образованный при сити-менеджере города. Директор художественной школы Новочебоксарска Михаил Глушаченков напомнил участникам и о попытке заняться городским брендом. Причем из множества идей и проектов удалось тогда воплотить лишь один – расписали балкончики в одном жилом доме.

Художник Оксана Кокорина, автор реализованных и нереализованных проектов «плеснуть краски в серость будней», согласилась, что идей раскрасить и украсить город было уже очень много. Были темы литературы, космоса, прорабатывалась идея с солнечными батареями. Были жилые дома и даже стадион, остановки, малые формы и балконы. Но при такой кадровой чехарде, что существовала последние годы в Новочебоксарске, все это, что называется, «накрывалось медным тазом».

Но молодые активисты, стоит надеяться, упорны и будут предлагать свои проекты снова и снова. Как продолжение продуманных микрорайонов, парков, скверов и набережных. До тех пор, пока все действительно как один не заболеют «болезнью благоустройства».