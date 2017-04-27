Офорты для Дома Булгакова

В МОСКВЕ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА АЛЕКСАНДРА ФЕДОРОВА

Мастер и Маргарита, Пилат и Иешуа, Воланд и кот Бегемот, встреча на Патриарших и нехорошая квартира – все эти персонажи и сюжеты будто ожили в работах нашего земляка, выпускника Санкт-Петербургской академии художеств имени Репина Александра Федорова. В московском музее-театре «Булгаковский дом» открылась выставка его офортов к знаменитому роману Михаила Булгакова. Их разместили сразу в двух популярных среди экскурсантов музейных залах.

25 офортов на тему «Мастера и Маргариты» сделаны совместно с издательством PiterOldBook Анатолия Данилова и входят в альбом библиофильской серии, то есть это редкое издание. Издание, в котором количество экземпляров изначально не превышает 30. Александр Федоров уже не впервые работает в таком формате. Он участвовал в проектах издательства «Редкая книга из Санкт-Петербурга», и работы одного из таких проектов, кстати, совместного с Эрмитажем, чебоксарские зрители уже могли оценить на его персональной выставке в Чувашском художественном музее. Это были литографии издания «36 китайских стратагем. Древний китайский трактат». Несколько офортов из будущей серии к «Мастеру и Маргарите», кстати, тоже были на той же выставке. И вот теперь работа завершена, и право выставить ее первым – у Дома Булгакова.

Хотя упоминания об офортах успели появиться сначала в журнале Северной столицы «Библиофильский улей» и в одном из буклетов Русского музея. А сам издатель представлял издание и на Российском антикварном салоне.

В подобных библиофильских изданиях продумано все, вплоть до мельчайших деталей. От выбора драгоценной бумаги («Китайские стратагемы» печатались на рисовой ручной выделки) и редкого материала обложки до шрифта нумерации экземпляров и участия в проекте художника по иероглифам. В офортах к роману Михаила Булгакова чебоксарский художник из Санкт-Петербурга показал галерею загадочных и одержимых различными страстями персонажей. Характерные портреты главных героев романа – одна из особенностей проекта. А в свои работы художник вложил массу скрытых смыслов и символов.

– Среди собирательных сюжетов есть, например, такие как «Крест Иешуа» и «Шпага Воланда» с изображением Ершалаима и Москвы, – рассказывает художник. – И они «отзеркаливают» друг друга. Как добро не может быть без зла, так и наоборот. Для экспозиции я специально оформил – слева. То есть будто крестят человека, когда благословляют. Ведь в романе эти города связаны с самых первых глав.

Над этими иллюстрациями Александр Федоров работал больше двух лет. Вспоминает, что впервые прочитал роман в 14 лет, будучи первокурсником Чебоксарского художественного училища. Потом постоянно перечитывал весь роман и по отдельным эпизодам, потому что книга была одной из любимых. Часто брал ее в дорогу в поезд «Чебоксары – Санкт-Петербург» и обратно. И когда в 2014 году ему позвонили и предложили проиллюстрировать «Мастера и Маргариту», понял, что сбывается его давняя мечта.

– Роман был не раз и проиллюстрирован, и экранизирован известными художниками и режиссерами, – говорит Федоров, – но сложности я не испытал, образы Булгакова были давно запечатлены у меня в голове. Для себя решил, что обязательно пройдусь по портретам некоторых героев, кого я чувствую ярче, эмоциональнее.

Конечно, сюжеты художнику пришлось очень тщательно отбирать, 25 офортов для такого произведения – это совсем немного. Ведь Булгаков настолько детально описывал происходящее, что можно делать иллюстрации почти к каждой странице. Здесь же в итоге появились наиболее яркие и острые сюжеты: «Седьмое доказательство», «Конец нехорошей квартиры», офорты с Иваном Бездомным и Степой Лиходеевым, а вот «Бал» все же изображен сразу на трех листах.

Александр Федоров признается, что, работая над иллюстрациями, он почувствовал себя причастным к творчеству Булгакова. Интересно, что перед началом работы художник побывал на могиле писателя и как бы попросил разрешение на работу. И именно эта ответственность мобилизовала его на создание своего прочтения романа.

Выставленные офорты преподнесены художником в дар Булгаковскому дому. В планах выставить эту серию и в Чебоксарах.