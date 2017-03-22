Хотите льготу? Сообщите лично

Владельцам объектов недвижимости, земельных участков и транспортных средств, у которых в прошлом году впервые возникло право на получение налоговых льгот, необходимо до 1 апреля нынешнего года сообщить об этом в налоговые органы.

В связи с тем, что пользование налоговыми льготами является правом, а не обязанностью налогоплательщика и носит заявительный характер, гражданин сам решает, получать такую льготу, отказаться от нее либо приостановить ее использование. Посему налоговики беспокоятся, что многие льготники вспомнят о данной норме закона только после того, как получат квитанции по уплате налога с полным начислением – и начнут массово обращаться за перерасчетом. Практикой это уже доказано.

Направить заявление об использовании налоговой льготы и подтверждающие право на льготу документы можно любым удобным способом: через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», почтовым сообщением или обратившись лично в налоговую инспекцию. А перечень налоговых вычетов размещен, в частности, на сервисе сайта ФНС России «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам». Кстати, только по налогу на имущество физических лиц льготы предусмотрены для пятнадцати категорий налогоплательщиков.

Не следует забывать и о том, что с 2015 года изменился порядок предоставления льгот по имущественному налогу: от налогообложения освобождается только по одному объекту каждого вида (квартира или жилая комната, жилой дом, гараж или машино-место), по выбору владельца. За остальные объекты налог уплачивается полностью.