Чувашской Республике предлагают провести крупный международный турнир

На имя Главы Чувашии Михаила Игнатьева поступило письмо от президента Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили – с благодарностью за многолетний плодотворный вклад в развитие спортивной борьбы и ежегодное проведение на высоком организационном уровне Кубка России на призы Главы Чувашской Республики. Михаил Мамиашвили также сообщил, что Международная федерация «Объединенный мир борьбы» (UWW) решила провести Кубок мира по вольной борьбе среди женщин в 2017 году на территории России.
В связи с этим президент Федерации спортивной борьбы обратился к Главе Чувашии с просьбой рассмотреть возможность проведения в Чебоксарах Кубка мира по вольной борьбе среди женщин и возглавить организационный комитет соревнований. Как отмечается в письме, Кубок мира должен пройти в этом году с 30 ноября по 2 декабря, участие в нем примут 8 сильнейших команд мира.
КСТАТИ
Ранее женский Кубок мира по вольной борьбе уже проводился в России – в Красноярске в 2007 году (совместно с Кубком мира среди мужчин) и в Санкт-Петербурге в 2015 году.
Стыдно признаться, но я только совсем недавно узнал, что существует такой праздник – Всемирный день писателя. Отмечается он 3 марта, а учрежден решением 48-го конгресса Международного ПЕН-клуба, состоявшегося в январе 1986 года.
Как отмечают этот праздник? К сожалению, День писателя очень часто остается незамеченным. (далее…)
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