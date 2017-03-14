Главное, Криминал Директор угодил в налоговый «капкан» СЭКОНОМИЛ НА НДФЛ И ПОПАЛ ПОД СТАТЬЮ Возбуждено новое уголовное дело в отношении директора новочебоксарского промпредприятия, специализирующегося на производстве железобетонных конструкций и строительных работах.

Он подозревается в неисполнении обязанностей налогового агента в крупном размере. По версии следствия, с сентября 2015­-го по сентябрь прошлого года директор, дабы извлечь дополнительную прибыль для организации, не перечислил в бюджет налог на доходы физических лиц на общую сумму свыше 8,8 млн. рублей.

Ранее в отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело о другом налоговом преступлении – по факту сокрытия денег и имущества организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, а она на тот момент превышала 25 млн. рублей.

Для этого руководитель осуществлял расчеты с контрагентами по обязательствам возглавляемого предприятия через третьи фирмы, минуя его расчетные счета. В результате были сокрыты деньги на общую сумму свыше 11,6 млн. рублей. Расследование этого уголовного дела также продолжается.

В СУ СКР по Чувашии напоминают: дело о неисполнении обязанностей налогового агента может быть прекращено по заявлению подозреваемого, если ущерб, причиненный бюджетной системе РФ, будет возмещен в полном объеме.

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